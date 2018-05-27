Suriye'de 4 Rus askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile, Suriye'nin Deyrizor ilinde gece yarısı rejime ait topçu bataryalarına saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, "Birkaç militan grubu, gece saatlerinde Deyrizor kentindeki Suriye hükümet güçlerine bağlı topçu birliğine saldırdı. Suriyeli topçuların atışlarını yöneten 2 Rus askeri danışman olay yerine öldü. Saldırıda yaralanan 5 asker de hemen hastaneye kaldırıldı. Daha sonra 2 asker daha hastanede hayatını kaybetti." ifadesi yer aldı.

43 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 1 saat süren çatışma sonucunda 43 militanın öldürüldüğünü, silah yüklü yüksek hareket kabiliyetine sahip 6 aracın imha edildiğini bildiren Bakanlık, hayatını kaybeden tüm askerlere de devlet nişanı verildiğini de açıkladı.