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Suriye'de 4 Rus askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de rejime ait topçu bataryalarına düzenlenen saldırıda 4 Rus askerinin hayatını kaybettiğini ve 43 militanın öldürüldüğünü bildirdi.

AA | 27.05.2018 - 13:12..
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Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile, Suriye'nin Deyrizor ilinde gece yarısı rejime ait topçu bataryalarına saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Suriye'de 4 Rus askeri öldü

Açıklamada, "Birkaç militan grubu, gece saatlerinde Deyrizor kentindeki Suriye hükümet güçlerine bağlı topçu birliğine saldırdı. Suriyeli topçuların atışlarını yöneten 2 Rus askeri danışman olay yerine öldü. Saldırıda yaralanan 5 asker de hemen hastaneye kaldırıldı. Daha sonra 2 asker daha hastanede hayatını kaybetti." ifadesi yer aldı.

43 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 1 saat süren çatışma sonucunda 43 militanın öldürüldüğünü, silah yüklü yüksek hareket kabiliyetine sahip 6 aracın imha edildiğini bildiren Bakanlık, hayatını kaybeden tüm askerlere de devlet nişanı verildiğini de açıkladı.

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