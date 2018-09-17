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Suriye'de 7 yıl sonra yerel seçim

Esad rejiminin kontrolü altındaki bölgelerde 7 yıl aradan sonra ilk kez yerel seçim düzenlendi.

İHA | 17.09.2018 - 02:22..
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Suriyeler bugün 7 yıl aradan sonra ilk defa sandık başına gitti. Yerel saatle sabah saat 07.00’da başlayan seçimlerde 40 bin aday, yerel yönetimlerdeki 18 bin 478 sandalye için yarıştı.

Suriye'de 7 yıl sonra yerel seçim


İDLİB'DE OY KULLANILMADI

Suriye resmi devlet kanalı seçim süreci boyunca rejimin kontrolü altındaki çeşitli yerlerden görüntüler yayınlandı. Bunların arsında Şam, Tartus ve Lazkiye'de oy kullanmak için sıraya giren seçmenlerin görüntülerinin olduğu kaydedildi.

Özelikle Suriye ordusunun DEAŞ’ın geri aldığı doğu şehri Deyr ez Zor'da kurulan sandıklar dikkat çekti. Bununla birlikte PYD'nin kontrolündeki bölgeler ve İdlib dâhil muhaliflerin elindeki bölgelerde oy kullanma işlemi gerçekleştirilmedi.

Suriye'de 7 yıl sonra yerel seçim


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