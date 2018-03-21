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Suriye'de 713 aileye yardım yapıldı

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlenen bölgelerde tespit çalışması yapıldı. Türkiye'den gelen ekip, 35 köyde insani yardım malzemesi dağıttı.

AA | 21.03.2018 - 04:11..
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Suriye'de 713 aileye yardım yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının iş birliğiyle Afrin'de terörden arındırılan 35 köyde insani yardım malzemesi dağıtıldı.

Suriye'de 713 aileye yardım yapıldı


713 AİLEYE YARDIM ULAŞTI

Yapılan saha çalışması sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi 713 aileye, yardım götürüldü. Kucaklarında yardım kolileriyle bölgeye gelen askerleri gören sivil halk, sevgi gösterisinde bulundu.

İçerisinde beş kişilik aileye bir ay yetebilecek sıvı yağ, bakliyat, makarna ve salça gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu koliler ihtiyaç sahiplerine tek tek ulaştırılırdı.

Suriye'de 713 aileye yardım yapıldı

EVSİZLERE 112 ÇADIR GÖNDERİLDİ

Terörden kaçarak barakalara sığınan ve sokakta kalan ihtiyaç sahibi ailelere de sahip çıkıldı. Bölgeye ikisi hangar tipi toplam 112 çadır gönderildi. Aynı zamanda bu aileler için erzak desteği de sağladı.

Yardım faaliyetlerinin bundan sonra da hız kesmeden devam edeceği belirtilirken, bu kapsamda Afrin'in kuzey kesiminde 600 aileye gıda ve hijyen maddeleri içeren kolilerle un dağıtılacak.

Suriye'de 713 aileye yardım yapıldı

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