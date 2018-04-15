taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
178,62
PETR
72,5700

Suriye'de ABD füzelerinin havada imha edilme anları

ABD'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği füzeli saldırıya ilişkin Esad rejimine ait hava savunma sistemlerinin 105 füzeden 71'ini imha ettiği açıklanmıştı. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 15.04.2018 - 13:16..
  1. Haberler
  2. Dünya
Suriye'de ABD füzelerinin havada imha edilme anları

ABD'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği füzeli saldırılar halen dünya gündeminin bir numarasında yer alıyor. İngiltere ve Fransa'nın da destek verdiği operasyona ilişkin tartışmalar devam ederken Rusya ve Suriye ABD'nin ateşlediği füzelerden 71'ini  sovyetlerden kalma hava savunma sisyemleriyle imha edildiğini açıklamıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Her ne kadar bu iddialar Pentagon ve Beyaz Saray tarafından yalanlansa da Suriye bu iddialara görüntülü cevaplar verdi. Görüntüde Şam'ın yüksekce bir tepesinde görüntülerin kaydedildiği ve Suriye hava savunma sistemlerinin denizlerden ateşlenen füzeleri havada yakalayarak imha ettiği görülüyor.

105 FÜZEDEN 71'İ VURULDU

Rusya ve Esad rejimi saldırının hemen sonrasında yaptığı bilanço açıklamasında ABD'nin ateşlediği meşhur Toma Hawk füzelerini havada imha ettiğini açıklamıi ABD yönetimi ise bu iddiaları yalanlamıştı. Ortaya çıkan bu görüntüler ABD'nin sözlerini yalanlamı oldu.

Rusya görüntü yayınladı: ABD füzelerini havada vurduk VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Esad'ın keyfi yerinde
ABD'nin Suriye'de Esad rejimine bağlı üslere gerçekleştirdiği füzeli saldırılar sonrasında bölgeye gelen Rus milletvekilleri, Esad ile görüştü Rus heyet, Esad'ın moralinin yerinde olduğu belirtildi.
BMGK'da Rusya ile ABD arasında tartışma
Rusya'nın talebiyle toplanan BMGK'da Rus temsilcisi Vasily Nebenzya ile ABD temsilcisi Nikki Haley arasında tartışma yaşandı.
ABD'nin vurduğu tesisler uydudan görüntülendi
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esad rejimine karşı düzenlediği operasyonun yankıları sürüyor. Operasyon sonrasında vurulan bölgelerin uydu görüntüleri yayınlandı.
Merkel'den Suriye operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD öncülüğünde Suriye'ye düzenlenen askeri operasyonu destekledi ve böyle bir operasyonun gerekli olduğunu savundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

75
Suriye'deki İran askeri üssünde patlama

Suriye'deki İran askeri üssünde patlama

79
Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporu

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporu

93
İlker Aycı: THY ülkemizin sancağını taşıyor

İlker Aycı: THY ülkemizin sancağını taşıyor

0
Manchester City, lige başkentte galibiyetle döndü

Manchester City, lige başkentte galibiyetle döndü

3
Kemal Kılıçdaroğlu kendini Spartaküs'e benzetti

Kemal Kılıçdaroğlu kendini Spartaküs'e benzetti

129
Fransa'nın YPG'ye destek olmasının nedeni

Fransa'nın YPG'ye destek olmasının nedeni

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM