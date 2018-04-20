Suriye'de ABD yapımı füzeler buldu

Suriye'nin devlet haber ajansı SANA'nın haberinde; yerel yapım füzelerin bulunduğu yazıldı. Askeri kaynaklardan doğrulatıldığı belirtilirken, RPG roketleri ve TAW tipi ABD yapımı anti zırh roketlerinin ele geçirildiğini aktardı.

Füzelerin yanı sıra, grad tipi füzeler, muhtelif tür roketler, havan mermileri, RPG roketleri ve TOW tipi ABD yapımı anti zırh roketlerinin de bulunduğu yazıldı.

SANA'nın haberinde, radikal terör örgütüne ait füze rampaları, uzaktan kumandalı patlayıcı düzenekleri, mayınlar ve daha başka terör ekipmanlarının bulunduğunu da yer verildi.

Bölgede Ceyş-ul İslam’ın (İslam ordusu) bir ana komuta karargahının da bulunduğunu belirten askeri kaynak, üst katları komuta karargahlarından ibaret binanın zemin katının ise bomba düzenekleri ve farklı tür füze imalatında kullanılan bir atölyeden ibaret olduğunu kaydetti.

Kaynak binanın bodrum katının ise hücreler ve işkence odalarının bulunduğu bir hapishaneden ibaret olduğuna dikkat çekti.