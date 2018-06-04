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Suriye'de Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama oldu

Suriye'nin kuzeyinde Amerikan ve Fransız kuvvetlerinin konuşlu olduğu, YPG/PKK işgalindeki üste büyük patlama meydana geldi.

AA | 04.06.2018 - 10:31..
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Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa beldesinde ABD ve Fransız askerlerinin bulunduğu üste büyük bir patlama meydana geldi.

MÜHİMMAT İNFİLAKI

Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün gece Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'da YPG/PKK'nın işgalindeki askeri üste patlama oldu.

Büyük kayıp veren YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları ve yerel kaynaklar, patlamanın mühimmatın infilak etmesinden kaynaklandığını savundu.

KOALİSYON KUVVETLERİNİN ADRESİ

Üs içinde yaklaşık 200 kişilik ABD kuvveti ile 75 kadar Fransız özel kuvveti askerinin konuşlandığı bilinirken, ölü, yaralı ve zayiat durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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