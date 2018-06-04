Suriye'de Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama oldu

Selülit ve koltuk altı kararması için özel kür tarifleri

Batmakta olan bir dünyada, batmakta olan bir krallığın direniş öyküsü...

1910 yılında İstanbul’daki sokak köpeklerinin Hayırsızada’ya bırakılıp, burada açlık ve susuzluktan birbirlerini parçalayarak ölmelerinin 108. yılı, hayvanseverler tarafından unutulmadı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Bu yılın ilk 5 ayında yapılan 16 sınava, toplam 945 bin 445 aday başvurdu. Sınavlarda 2 bin 909 soru kullanıldı, soruların hiçbiri iptal edilmedi" dedi.

1 ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin yapılan ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50'nin üzerinde oy oranına ulaştığı görüldü.

2 Konsensus'un 24 Haziran anketi Seçimlere 19 gün kala yayınlanan anketin sonuçlarına göre; AK Parti ile MHP, Meclis'te çoğunluğu elde ediyor.

3 Başbakan Yıldırım bedelliye yeşil ışık yaktı Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bedelli için görüşme yaparız" açıklamasının ardından konuyla ilgili bir yorum da Başbakan Yıldırım'dan geldi.

4 Muharrem İnce yabancı büyükelçileriyle buluştu Daha önce Avrupa ülkelerinin büyükelçileriyle iftar yapan Muharrem İnce, yine yabancı büyükelçilerle bir araya geldi.

5 Muharrem İnce'ye ters tuttuğu Elif tablosu soruldu Hediye edilen Elif tablosunu ters tutan Muharrem İnce, telaş içinde olduğu için dikkat edemediğini söyledi.

6 3 bin 600 ek gösterge hâlihazırdaki memurlara da vuracak Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emekli memurlara 3 bin 600 ek göstergenin daha önce emekli olanları da kapsayacağını söyledi.