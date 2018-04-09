İsrail Suriye'de askeri havalimanını vurdu

Suriye'de kimyasal saldırılar ve rejim katliamları devam ederken, Esad rejimi için önemli bir konumda bulunan Humus'ta, Tayfur havalimanına füzel saldırılar gerçkeleştirildi.

Birden çok füzenin isabet ettiği havalimanına ilişkin ilk açıklama Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından yapıldı. SANA saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

RUSYA: İSRAİL VURDU

Rusya'dan da saldırıya ilişkin açıklama geldi. Füzelerle gerçekleştirilen saldırının İsrail'in vurduğunu açıkladı. Moskova, İki İsrail uçağının 8 füze fırlattığı belirtilirken, 5 füzenin de savunma sistemleri ile imha edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin İsrail kanadından bir açıklama gemezken gözler Tel Aviv'e çevrildi.

SALDIRIDA ABD ŞÜPHESİ

Saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiği üzerinde henüz bir sır perdesi bulunuyor, ancak saldırıdaki bir diğer şüpheli aktör de ABD.

Özellikle Doğu Guta ve kimyasal saldırılar nedeniyle ABD'nin sert tepkiler verdiği Suriye, Washington'un bizat tehtidi altında kalmıştı. ABD Başkanı Donald Trump Duma'daki kimyasal saldırı sonrasında "hayvan Esad bedelini ödeyecek" açıklaması yapmıştı. ABD'li yetkililer konuya ilişkin yaptıkları açıklamada saldırıyı redderken, aynı şekilde Fransa' da bölgede bir hasaldırı gerçekleştirmediklerini belirtti.