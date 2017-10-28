Suriye'de bu yıl 131 Rus hayatını kaybetti

Rusya’nın Şam Büyükelçiliği’ne ait ‘ölüm belgelerine’ göre ölenler arasında Rus ajanlarının da olduğu sanılıyor. Moskova, Suriye’de Rusların hayatını kaybettiğine ilişkin bilgileri doğrulamıyor.

SURİYE'YE GİDEN RUSLARLA İLGİLİ BİLGİ YOK

Reuters’a konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye’ye giden Ruslarla ilgili ellerinde bir bilgi olmadığını belirterek net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Resmi rakamlara göre Suriye’de ölen Rusları sayısı 16. Ancak ölenlerin yakınları ile yapılan görüşmeler sonucunda ölü sayısının resmi rakamdan daha fazla olduğu anlaşılıyor.