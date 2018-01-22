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Suriye'de çatışma: 2 asker yaralandı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Azez bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 2 asker ve 2 ÖSO'lu yaralanıp, hastaneye kaldırıldı.

İHA | 22.01.2018 - 19:36..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e doğusundaki Azez'den operasyon başlattı.

Gün boyu gerçekleştirilen operasyonlarla Burseya dağı ÖSO ve TSK birliklerinin yaptığı operasyon ile tamamen teröristlerden temizlendi.

ASKERLER TEDAVİYE ALINDI

Suriye’nin Azez bölgesinde YPG ile çıkan çatışmalarda vücutlarına şarapnel isabet ettiği ileri sürülen 2 Türk askeri, 2 ÖSO askeri olmak üzere toplam 4 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulansla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Suriye'de çatışma: 2 asker yaralandı

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