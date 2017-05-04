Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri için mutabakat sağlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Suriye konulu görüşmelerin yapıldığı Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye, Rusya ve İran arasında varılan "Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması dair muhtıra"nın önemine işaret ederek, bu akşam tutukluların takasıyla ilgili çalışma grubunun oluşturulması konusunda da bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

Alexander Lavrentiev, "Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına dair muhtıra" çerçevesinde önce şiddet eylemlerinin azaltılacağı bölgelerin belirleneceğini, daha sonra buralarda tüm askeri hareketlerin sona ereceğini belirtti.

"AMACIMIZ SURİYE'DE DURUMU İYİLEŞTİRMEK"

Suriyeli muhaliflerin temsilcilerinden Usame Ebu Zeyd, Astana'daki görüşmelere, Suriye'de akan kanın durdurulması ve insani durumun iyileştirilmesi için katıldıklarını vurgulayarak, "Amacımız garantör ülkeler tarafından bize verilen imkanlar dahilinde Suriye'de durumu iyileştirmek." diye konuştu.

Ebu Zeyd, Suriye krizinin çözümüne yönelik anlaşmaların, ülkenin bölünmesini öngören herhangi bir madde içermemesi gerektiğine de işaret etti.

REJİM ŞAM'DA ACİL TOPLANTI İSTEDİ

Suriye'deki Esed rejiminin BM temsilcisi Beşar Caferi de yaptığı açıklamada, rejimin "çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması muhtırasını" kabul ettiğini, Rusya ve İran ile anlaşmanın mekanizmalarını görüşmek için Şam'da acil bir toplantı yapmak istediklerini aktardı.

Caferi, "Bugün imzalanan anlaşma, Suriye'de kan dökülmesine engel olarak siyasi çözüme kapıyı açar." yorumunu yaptı.