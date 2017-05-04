taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.039
USD
3,5550
EURO
3,9076
ALTIN
140,42
PETR
48,3500

Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri için mutabakat sağlandı

Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına dair muhtıra kapsamında belirlenecek bölgelerde askeri hareketlerin sona ereceği açıklandı

04.05.2017 - 22:59
  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri için mutabakat sağlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Suriye konulu görüşmelerin yapıldığı Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye, Rusya ve İran arasında varılan "Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması dair muhtıra"nın önemine işaret ederek, bu akşam tutukluların takasıyla ilgili çalışma grubunun oluşturulması konusunda da bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

Alexander Lavrentiev, "Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına dair muhtıra" çerçevesinde önce şiddet eylemlerinin azaltılacağı bölgelerin belirleneceğini, daha sonra buralarda tüm askeri hareketlerin sona ereceğini belirtti.

"AMACIMIZ SURİYE'DE DURUMU İYİLEŞTİRMEK"

Suriyeli muhaliflerin temsilcilerinden Usame Ebu Zeyd, Astana'daki görüşmelere, Suriye'de akan kanın durdurulması ve insani durumun iyileştirilmesi için katıldıklarını vurgulayarak, "Amacımız garantör ülkeler tarafından bize verilen imkanlar dahilinde Suriye'de durumu iyileştirmek." diye konuştu.

Ebu Zeyd, Suriye krizinin çözümüne yönelik anlaşmaların, ülkenin bölünmesini öngören herhangi bir madde içermemesi gerektiğine de işaret etti.

REJİM ŞAM'DA ACİL TOPLANTI İSTEDİ

Suriye'deki Esed rejiminin BM temsilcisi Beşar Caferi de yaptığı açıklamada, rejimin "çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması muhtırasını" kabul ettiğini, Rusya ve İran ile anlaşmanın mekanizmalarını görüşmek için Şam'da acil bir toplantı yapmak istediklerini aktardı.

Caferi, "Bugün imzalanan anlaşma, Suriye'de kan dökülmesine engel olarak siyasi çözüme kapıyı açar." yorumunu yaptı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül açıklama yapacak

Abdullah Gül açıklama yapacak

507
Evlilik programlarının saatleri değiştirilecek

Evlilik programlarının saatleri değiştirilecek

314
Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında

Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında

113
Norveç üretti Merkel inceledi

Norveç üretti Merkel inceledi

81
Adana'da kız isteme: 6 ölü

Adana'da kız isteme: 6 ölü

141
İngiliz Kraliyeti'nde acil durum söylentisi

İngiliz Kraliyeti'nde acil durum söylentisi

96
TF-X'in ilk fotoğrafı yayınlandı

TF-X'in ilk fotoğrafı yayınlandı

292
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM