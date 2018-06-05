Suriye'de düşman cepheler arasında petrol anlaşması

Suriye'de yıllardır devam eden savaşı körükleyen ülkeler, zengin petrol yataklarında hakimiyet sağladı.

Terör örgütlerini maşa olarak kullanarak ülkenin petrol kaynaklarından faydalanmaya devam etmek isteyen iki ülke, sevkiyatlar konusunda çıkmaza girmişti.

Suriye'nin en zengin petrol kaynaklarının bulunduğu Deyrizor'da yaşanan bu kriz, karşılıklı anlaşmayla sonuçlandı.

PETROL SEVKİYATI ANLAŞMASI

Bölgede bir araya gelen Rus subaylar ile bir araya gelen YPG'li teröristler, Amerika adına anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre; Deyrizor'un kuzey girişindeki el Hüseyniye ya da el Salihiye köylerinde iki taraf arasında bir koridor açılacak.

Bu koridordan da petrol sevkiyatları ve lojistik destekler sağlanacak.

Bölgede çatışmalara izin verilmeyecek.