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Suriye'de eğitim alan TKEP/L üyesi İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da saldırı planlayan yasadışı TKEP/L üyesi bir kişi, evine yapılan baskınla yakalanarak tutuklandı.

İHA | 19.03.2018 - 11:04..
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İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, yasadışı TKEP/L’ye mensup K.Z. adlı bir hücre üyesinin Suriye’de bomba ve silah eğitimi aldıktan sonra saldırı için İstanbul’a geldiğini tespit etti.

Zanlının gizlendiği hücre evini tespit eden emniyet güçleri, belirlenen adrese 7 Mart tarihinde baskın düzenledi.

ZANLI CEZAEVİNDE

Operasyonda, örgütün talimatı doğrultusunda İstanbul’da saldırı tasarladığı ileri sürülen K.Z., üzerinde bir adet suikast silahı ile birlikte yakalandı.

Yakalanan K.Z., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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