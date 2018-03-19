Suriye'de eğitim alan TKEP/L üyesi İstanbul'da yakalandı

1 'Direniş Karatay' filminin galası yapıldı Direniş Karatay filminin galası Konya Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

2 Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar, otomobil piyasasını da etkiledi.

3 Almanlar ev sahibi olmak yerine kirada oturuyor Yapılan bir araştırmaya göre; AB ülkeleri arasında vatandaşların konut sahiplik oranı en düşük ülke Almanya oldu.

4 İntikam duygusunu derinlemesine işleyen oyun: Hamlet İngiliz oyun yazarı William Shakespeare’nin 1599- 1601 yılları arasında kaleme aldığı trajedi türündeki oyunu olan ‘Hamlet’ kralın kardeşi tarafından öldürülüşüyle başlayan intikam duygusunu işliyor.

5 Independent gazetesinden Afrin çarkı İnglitere'nin en tirajlı gazetelerinden Independent, TSK'nın Afrin'de elde ettiği zaferi sayfalarında yazdı. TSK'dan övgüyle bahseden Independent aslında iki ay önce TSK Afrin'den çıkamaz diyordu.

6 2. Abdülhamit'in albümündeki Bursa fotoğrafları sergilenecek İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin arşivlerinde bulunan, Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ın albümlerinden seçilmiş Bursa fotoğrafları ilk kez sergilenecek.