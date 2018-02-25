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Suriye'de el yapımı patlayıcılar imha ediliyor

Zeytin Dalı harekatı kapsamında TSK ve ÖSO askerleri tarafından ele geçirilen bölgelerde terörden temizleme faaliyetleri yürütülüyor. YPG'lilerin yaptığı EYP'ler tek tek imha ediliyor.

DHA | 25.02.2018 - 10:04..
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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde terör unsurlarından arındırılan bölgelerde, güvenlik güçlerinin mayın ve el yapımı patlayıcı imhası sürüyor.

Suriye'de el yapımı patlayıcılar imha ediliyor

Teröristlerin kaçarken harekata katılan askerleri hedef almak için hazırladığı çok sayıda tuzak, askerler tarafından imha edildi.

Suriye'de el yapımı patlayıcılar imha ediliyor

EYP'LER TEMİZLENİYOR

Reyhanlı'nın karşısında bulunan ve bir süre önce TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından teröristlerden temizlenen Afrin kırsalındaki Mersawa bölgesinde arama tarama faaliyeti devam ediyor. Güvenlik güçlerinin bölgede yaptığı aramalarda, teröristlerin gerilerinde bıraktığı çok sayıda hain tuzak gün yüzüne çıkarıldı. 

Suriye'de el yapımı patlayıcılar imha ediliyor

HAİN TUZAKLAR İMHA EDİLİYOR

Mersawa bölgesinde de kazdıkları hendekleri yarım bırakarak kaçan PYD/PKK’lı teröristlerin Türk askerlerine yönelik hazırladığı çok sayıda el yapımı patlayıcı ve düzenek kontrollü şekilde imha edildi. Teröristlerin bombalı saldırılar için mutfak tüplerini kullandığı ve bunları toprağa  gömerek kamufle ettiği de görüldü.

Suriye'de el yapımı patlayıcılar imha ediliyor

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