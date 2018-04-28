Suriye'de ele geçirilen Tomahawklar incelenecek

Rusya Savunma Bakanlığının ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenledikleri füzeli saldırıda ele geçirilen füze parçalarının arasında, arızalandığı için hedefine ulaşamayan bir Tomahawk füzesini de sergilemesi üzerine dergi, ele geçirilen füzenin akıbetiyle ilgili tahminlerde bulundu.





MOSKOVA SİLAHI İNCELEME ALTINA ALACAK

Popular Mechanics uzmanları, ele geçirilen füzelerin gerçek değerinin, Moskova'nın rakibinin silahını inceleyerek onu imha etmeyi öğrenmesinden ibaret olduğunu ifade etti.

Makalede, "Modern füzenin içinde akıllı bir düşmanın kendi amaçları doğrultusunda kullanabileceği askeri teçhizatın bazı parçaları var" dendi.

"FÜZE DENEY TAVŞANI OLACAK"