Suriye'de en fazla çocuk ölümü 2016'da yaşandı

UNICEF'in yayımladığı son rapora göre, geçen yıl Suriye'de çocuklar "eşi benzeri görülmememiş" şiddete ve ihlallere maruz kaldı.

Geçen yıl ölen, sakat kalan ve 7 yaşında savaşmaya zorlanan çocukların sayısında "dramatik" bir artış yaşandığı belirtilen raporda, "Suriye'de en fazla çocuk ölümü 2016 yılında yaşandı; geçen yıl en az 652 çocuk hayatını kaybetti." denildi.

"SURİYELİ ÇOCUKLARIN DURUMU DİBE VURDU"

Raporda, 255 çocuğunun okulda hayatını kaybettiği belirtilerek aralarında 7 yaşında çocukların da bulunduğu 850'den fazla çocuğun savaşmaya, intihar bombacısı olmaya, gardiyanlık ve cellatlık yapmaya zorlandığı kaydedildi.

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Juliette Touma, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'deki çocuklarının durumunun dibe vurduğunu ve çocukların uçurumun eşiğine sürüklendiğini söyledi.

ÇOCUKLAR SESSİZCE ÖLÜYOR

Suriye'de hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik en az 338 saldırı düzenlendiği ifade edilen raporda bomba, kurşun ya da patlamalardan kurtulan çocukların ise önlenebilir hastalıkları tedavi edilemediği için sessizce hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Raporda, kuşatma altında yaşayan 280 bin, erişimin zor olduğu bölgelerde ise 2,8 milyon çocuğun insani yardıma erişiminin olmadığı belirtildi.

2 MİLYON ÇOCUK OKULSUZ

Rapora göre, okulların üçte birinin yıkıldığı, barınak ya da askeri amaçlarla kullanıldığı Suriye'de 2 milyon çocuk okula gidemiyor. Suriye'de iş savaşın başladığı 2011 yılından beri 6 milyon çocuk insani yardımlarla yaşıyor, 2,3 milyondan fazla çocuk ise Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak'ta mülteci konumunda.