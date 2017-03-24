Suriye'de Esad'ın muhabiri rezil oldu

Suriye'nin başkenti Şam'da, 19 Mart'ta Esad'a yakın televizyon kanalı Al-Ikhbariyah'ın haber bültenine bağlanan muhabir Micheline Azar, kendisine yöneltilen soru üzerine bölgede herhangi bir bombardıman olmadığını ifade etti.

YALANLARA ALIŞKINIZ DEDİ

Bombardımanlarla ilgili haberleri, rejim ordusunun avantaj kazandığı durumlarda bilinçli olarak yayılan dedikodular olarak nitelendiren Azar, "Medyanın bize bu tür yalanlar söylemesine alışkınız. Bud duruma aşinayız." ifadelerini kullandı.

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BOMBARDIMAN SESLERİ

Tam bu sırada canlı yayında bir bombardıman sesi duyuldu. Bunun üzerine Azar, sözlerini "Yani... Az önce duyduğunuz gibi bombardımanlar oluyor. Fakat sadece birkaç tane..." şeklinde düzeltmeye çalıştı. Görüntüde kameramanı ile birlikte bombardımanlara rağmen, koruma olmadan yayın yapabildiklerini söyleyen Azar, "Bombardıman seslerini duyuyoruz." dedikten kısa bir süre sonra bir bomba sesi daha duyuldu.