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Suriye'de Fransız askerlerinin konuşlandığı 5 nokta

Fransız özel kuvvetlerinden oluşan 100'den fazla asker, bölgede teröristler ve Amerikalılarla iş birliği yapıyor.

AA | 30.03.2018 - 17:04..
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Suriye'de Fransız askerlerinin konuşlandığı 5 nokta

Suriye'de YPG/PKK'ya siyasi desteğini artıran Fransa, terör örgütüyle askeri işbirliği de yürütüyor. YPG/PKK işgalindeki kuzey Suriye'de en az 5 noktada Fransız askeri unsuru bulunuyor.

100'DEN FAZLA FRANSIZ ASKERİ

Fransız özel kuvvetler mensuplarının da aralarında olduğu 100'den fazla asker, terör örgütü ve ABD'yle çalışıyor.

YPG'YE BETON GÖNDEREN FABRİKA

Rakka, Sırrin ve Ayn İsa'da bulunan Fransız askerler, Miştanur Tepesi ve Lafarge fabrikasında da boy gösteriyor.

Lafarge fabrikası, YPG'ye tüneller için beton desteği sağlıyordu.

Son üç günde Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye girip geri çıkan Fransız askerlerin hareketliliği dikkati çekiyor.

Suriye'de Fransız askerlerinin konuşlandığı 5 nokta

YPG'li teröristlere destek olan Fransız şirketi: Lafarge haberi

Suriye'de Fransız askerlerinin konuşlandığı 5 nokta

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