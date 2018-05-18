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Suriye'de Hava Askeri Havalimanında patlama

Suriye devlet televizyonunun haberine göre, Suriye'de bulunan Hama Askeri Havalimanında patlama sesleri duyuldu.

Haber Merkezi | 18.05.2018 - 14:59..
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Yerel kaynakların aktardığına göre, Hama Askeri Havalimanı'nda dört büyük patlama meydana geldi.

ŞEHİR SALLANDI

Şu ana kadar patlamaların sebebi belli değil. Patlamaların Hama şehrini salladığı belirtiliyor.

Suriye'de Hava Askeri Havalimanında patlama

PATLAMALAR ÜSSÜN İÇİNDE OLDU

Devlet televizyonunun yanı sıra Londra merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi de patlamaların yaşandığını duyurdu. Hava üssünün Suriye ordusunun ülkenin kuzeyi ve orta bölgelerindeki saldırılarına katılan uçaklarınca kullanıldığını belirten Gözlemevi patlamanın üssün içinde yaşandığını öne sürdü.

Suriye'de Hava Askeri Havalimanında patlama

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