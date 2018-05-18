Suriye'de Hava Askeri Havalimanında patlama

Yerel kaynakların aktardığına göre, Hama Askeri Havalimanı'nda dört büyük patlama meydana geldi.
ŞEHİR SALLANDI
Şu ana kadar patlamaların sebebi belli değil. Patlamaların Hama şehrini salladığı belirtiliyor.
PATLAMALAR ÜSSÜN İÇİNDE OLDU
Devlet televizyonunun yanı sıra Londra merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi de patlamaların yaşandığını duyurdu. Hava üssünün Suriye ordusunun ülkenin kuzeyi ve orta bölgelerindeki saldırılarına katılan uçaklarınca kullanıldığını belirten Gözlemevi patlamanın üssün içinde yaşandığını öne sürdü.