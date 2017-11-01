Suriye'de bir ayda hayatını kaybeden sivil sayısı: 209'u çocuk 923 kişi

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), yayınladığı raporda, Esad rejimi, askeri muhalifler, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD, Rus güçleri, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon ve rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (Şam Kurtuluş Kurulu) arasındaki çatışmalar nedeniyle geçen ay 209'ü çocuk, 143'ü kadın olmak üzere en az 923 sivilin öldüğünü belirtti.

Raporda, Esad rejiminin sivillere yönelik saldırılarında 78'i çocuk, 62'ü kadın en az 398, Rusya'nın hava saldırılarında ise 68'i çocuk, 36'sı kadın en az 221 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun saldırılarında ise 22'si çocuk, 15'i kadın toplam 71 sivilin öldüğü bilgisi paylaşılan raporda, ABD destekli terör örgütü PKK/PYD saldırılarında da 7'si kadın toplam 15, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarında da 24'ü çocuk, 16'sı kadın toplam 162 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Raporda, askeri muhalifler ve Esad güçleri arasındaki çatışmalarda 3'ü çocuk, 4'ü kadın toplam 16 sivilin öldüğü bildirildi. Raporda, Heyet Tahrir Şam'ın ise bir sivili ölümüne neden olduğu belirtildi.

Öte yandan, geçen ay ülkede kimliği tespit edilemeyen kişi veya gruplarca öldürülenlerin sayısı ise 14'ü çocuk, 3'ü kadın toplam 39'u buldu.

EN FAZLA ÖLÜM DEYRİZOR İLİNDE

Ağın raporunda, geçen ayki ölümlerin bölge bazındaki dağılımına ilişkin de istatistik paylaşıldı.

Buna göre, ekim ayında Deyrizor ilinde, 389'u rejim ve Rus saldırıları kaynaklı olmak üzere toplam 477 sivil yaşamını yitirdi.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 9 BİN 38 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Raporda, Şam ve kırsalı bölgesinde 102, Humus'ta 95, Rakka'da 72, İdlib'de 68, Halep'te 50, Hama'da 31, Dera'da 16, Haseke'de 9 ve Kuneytra 3 sivilin öldüğü ifade edildi. Raporda, bu yılın ocak-ekim döneminde Suriye'de en az 9 bin 38 sivilin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi. Bu çerçevede, ocakta 781, şubatta 876, martta bin 134, nisanda bin 14, mayısta 964, haziranda 848, temmuzda 814, ağustosta 772 ve eylülde 912 sivil yaşamını yitirdi.

"ESAD REJİMİNE DESTEK VEREN ÜLKELERE BASKI YAPILMALI"

Raporda, "Birleşmiş Milletler, hükümet güçlerine (Esad rejimi) destek veren Rusya, İran ve Lübnan gibi ülkelere baskı yaparak silah desteğinin kesilmesini sağlamalı." çağrısı yapılarak tavsiyeler bölümünde de Esad'e garantörlük yapan Rusya'dan, rejimin gerginliği azaltma bölgeleri anlaşmasını başarısızlığa uğratma çabalarının önüne geçmesini talep edildi.