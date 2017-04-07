Suriye'de ikiz bebeklerini kaybeden babanın feryadı

Yusuf, Esed rejiminin önceki gün yaptığı kimyasal silah katliamında 9 aylık Aya ve Ahmed isimli ikiz bebeklerini, eşini ve ailesinden 13 üyeyi kaybetti.

Genç babanın, hastanede tedavi edildikten sonra getirildiği evinde, güçlükle ayakta durmaya çalıştığı görüldü.

"SURİYE'DE ÖLEN İLK ÇOCUK DEĞİLDİR"

Yusuf, AA muhabirine, “Benim çocuklarım çok güzel ama Suriye'de ölen ilk çocuklar değil." diyerek kendini teselli etmeye çalıştı.

"6 YILDIR ÇOCUKLAR KOLLARIMIZDA ÖLÜYOR"

Acılı baba, duygularını şöyle tarif etti:

"Ahmet ve Aya'yı çok rahmetli bir Allah'ın yanına gönderdik. Bu yüzden ben onlara üzülmüyorum. Sözüm özellikle Körfez ülkelerine, uluslararası toplumun sadece lafını duyuyoruz. Bir rahat yok. Her şeye rağmen biz buradayız. Sonuna kadar sabredeceğiz. İlla ki bir gün zaferi elde edeceğiz. Tüm dünyaya ne kadar sabırlı olduğumuzu göstereceğiz. Biz ilk ve son değiliz, bu daha da sürecek. 6 yıldır çocuklar kollarımızda ölüyorlar. Bir şey yapılmıyor."