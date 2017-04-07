taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.679
USD
3,7380
EURO
3,9814
ALTIN
152,07
PETR
55,6600

Suriye'de ikiz bebeklerini kaybeden babanın feryadı

Esad rejiminin kimyasal saldırısında ikiz bebekleri ve eşi dahil 16 yakınını kaybeden el-Yusuf acısını mezar taşlarına satılıp dindiriyor.

07.04.2017 - 08:45
  1. Haberler
  2. Dünya

Yusuf, Esed rejiminin önceki gün yaptığı kimyasal silah katliamında 9 aylık Aya ve Ahmed isimli ikiz bebeklerini, eşini ve ailesinden 13 üyeyi kaybetti.

Genç babanın, hastanede tedavi edildikten sonra getirildiği evinde, güçlükle ayakta durmaya çalıştığı görüldü.

Suriye'de ikiz bebeklerini kaybeden babanın feryadı

"SURİYE'DE ÖLEN İLK ÇOCUK DEĞİLDİR"

Yusuf, AA muhabirine, “Benim çocuklarım çok güzel ama Suriye'de ölen ilk çocuklar değil." diyerek kendini teselli etmeye çalıştı.

"6 YILDIR ÇOCUKLAR KOLLARIMIZDA ÖLÜYOR"

Acılı baba, duygularını şöyle tarif etti:

"Ahmet ve Aya'yı çok rahmetli bir Allah'ın yanına gönderdik. Bu yüzden ben onlara üzülmüyorum. Sözüm özellikle Körfez ülkelerine, uluslararası toplumun sadece lafını duyuyoruz. Bir rahat yok. Her şeye rağmen biz buradayız. Sonuna kadar sabredeceğiz. İlla ki bir gün zaferi elde edeceğiz. Tüm dünyaya ne kadar sabırlı olduğumuzu göstereceğiz. Biz ilk ve son değiliz, bu daha da sürecek. 6 yıldır çocuklar kollarımızda ölüyorlar. Bir şey yapılmıyor."

Suriye'de ikiz bebeklerini kaybeden babanın feryadı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

171
Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

122
ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

39
Donald Trump'tan Suriye açıklaması

Donald Trump'tan Suriye açıklaması

46
CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

144
Twitter Trump'a karşı mahkemeye gidiyor

Twitter Trump'a karşı mahkemeye gidiyor

6
Başakşehir’de sahte parfüm operasyonu

Başakşehir’de sahte parfüm operasyonu

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM