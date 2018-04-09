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Suriye'de kimyasal pişkinliği

Suriye'nin Doğu Guta'ya bağlı Duma ilçesinde kimyasal silah düzenlediği iddiaları hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölgede provokasyon yapıldığını belirtti.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 14:29..
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Suriye'de Esad rejiminin kimyasal saldırıları uluslararası camiada tartışılıyor. Duma'da gerçekleştirilen saldırı sonrasında ülkeler Suriye rejimini sert dille eleştirirken, Moskova yönetimi Suriye'ye sahip çıktı.

Dışişleri bakanı Sergey Lavrov,Şam'ı suçlamak için Suriye'de kimyasal silahlı ciddi bir provokasyon hazırlandığı konusunda birçok kez uyarıda bulunduğunu anımsattı.

"PROVOKASYON"

Lavrov, Duma’ya Suriye ordusu tarafından klor bombaları atıldığına ilişkin iddialar hakkında, "Suriye'deki askerlerimiz, ciddi bir provokasyon hazırlandığı konusunda birçok kez uyarmıştı. Suriye hükümeti de bu konuda açıklama yapmıştı. Bu ciddi provokasyonun amacı, Şam yönetimini sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak." dedi.

"KANIT YOK"

Rusya'nın Suriye'deki muhtemel kimyasal saldırıların adil şekilde soruşturulmasından yana olduğunu kaydeden Lavrov, herhangi bir kanıt sunulmadan suçluların tayin edilmesine karşı olduklarının altını çizdi.

Lavrov, "Adil ve hızlı bir soruşturma talep edildiğinde, biz sadece bundan yana oluruz. Ancak bu soruşturma daha önceden belirlenen bir noktaya, yani saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımıyla Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından gerçekleştirildiğine, varmak için kullanılırsa, o zaman ciddi bir tablo ortaya çıkmaz" diye konuştu.

Rusların bölgede klor izine rastlamadığını belirten Sergey Lavrov, bu durumun provokate edilmeye çalışıldığını belirtti.

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