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Suriye'de kimyasal silah saldırısı kurbanları defnedildi
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun beldesinde yaptığı kimyasal silah katliamında ölen siviller belde mezarlığında defnedildi.
06.04.2017 - 13:40
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Yeterli alan bulunmadığı için aynı aileden birkaç cenaze, aynı mezara gömüldü.
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