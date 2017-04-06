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Suriye'de kimyasal silah saldırısı kurbanları defnedildi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun beldesinde yaptığı kimyasal silah katliamında ölen siviller belde mezarlığında defnedildi.

06.04.2017 - 13:40
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Yeterli alan bulunmadığı için aynı aileden birkaç cenaze, aynı mezara gömüldü.

Suriye'de kimyasal silah saldırısı kurbanları defnedildi

Suriye'de kimyasal silah saldırısı kurbanları defnedildi

Suriye'de kimyasal silah saldırısı kurbanları defnedildi

Suriye'de kimyasal silah saldırısı kurbanları defnedildi

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