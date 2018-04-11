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Suriye'de minik öğrencilere hediye dağıtıldı

Suriye'deki iç savaşın çıkışını ve devamındaki gelişmeleri konu alan "Kardeşim İçin Der'a" filminin galası nedeniyle Halep'e giden sanatçılar, çocuklara hediye dağıttı.

AA | 11.04.2018 - 03:25..
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"Kardeşim İçin Der'a" filmin yapımcısı ve bir grup sanatçı, Çobanbey İlkokulunda eğitim gören Suriyeli çocukları ziyaret etti. Halep'e yapılan ziyarette küçük çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Suriye'de minik öğrencilere hediye dağıtıldı

"HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ"

"Diriliş Ertuğrul" dizisinin Artuk Bey'i Ayberk Pekcan da dünyanın neresinde olursa olsun çocukların birer çiçek olduğunu ve onları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Pekcan, "Hele ki bu çocuklar komşu coğrafyamızda olunca bizlerin burada olmaması mümkün olamazdı zaten. Hepsini çok seviyorum. Buraya destek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.

Bu bölgede bulunmaktan dolayı çok gururlu olduğunu anlatan Pekcan, "Kardeşlerimizi ziyarete geldik. Acılar sürse de elbet bir gün dinecek, o zaman biz yine kardeşlerimizin yanında olacağız. Bu vesileyle şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Her zaman için ülkenin sanatçıları olarak yanlarında olacağız." diye konuştu.

Suriye'de minik öğrencilere hediye dağıtıldı VİDEO

Suriye'de minik öğrencilere hediye dağıtıldı

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