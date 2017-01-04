taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.618
USD
3,5920
EURO
3,7369
ALTIN
134,00
PETR
55,7700

Suriye'de muhalifler ve rejime yaptırım önlemi

Suriyeli muhalifler Astana'daki müzakerelerle ilgili ön hazırlıkları askıya aldıklarını açıklarken, Türkiye ve Rusya’nın çabaları sürüyor.

Ajanslar | 04.01.2017 - 04:47
  1. Haberler
  2. Dünya
Suriye'de muhalifler ve rejime yaptırım önlemi

Hürriyet'ten Sevil Erkuş'un haberine göre Suriye’de muhalifler, Esad rejimini ateşkesi ihlalle suçlayarak Kazakistan’ın başkenti Astana’da planlanan yeni müzakere turunun ön hazırlık toplantılarına katılmayı askıya alırken, Türkiye ile Rusya’nın ateşkes ve çözüm için oluşturduğu garantörlüğün şekli belli olmaya başladı.

Buna göre Türkiye ve Rusya ateşkesi gözlemek için Suriye’de kontrol noktaları kuracak. Ortak mekanizma, ateşkesi ihlal eden tarafa yaptırım uygulayacak.

ORTAK KOMİSYON

Ateşkesin temel prensiplerinin yer aldığı beş maddelik anlaşma metnine ek olarak taraflar, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak ortak komisyona, ayrıca Astana’da başlayacak siyasi görüşmelere ilişkin iki anlaşmaya da imza koydu. Ateşkes ihlallerini kaydetme mekanizması hakkındaki anlaşma metni ortaya çıktı.

İhlalleri kayıt altına almak ve ateşkes rejimine uyumun sağlanması için Türkiye ve Rusya, fiili irtibat hattı çevresinde yerleşim bölgelerinde kontrol noktaları oluşturacaklar.

KONTROL NOKTALARI

Komisyon, ateşkesi ihlal eden taraftan ihlali durdurmasını talep edecek, etkilenen tarafın popülasyonu ve altyapısında meydana gelen zararın telafi edilmesi için tedbirler alacak. Bu talebe uyulmazsa, garantörler ihlal eden tarafa yaptırım önlemleri uygulayabilecek.

ANKARA VE MOSKOVA'DA İKİ MERKEZ KURULDU

Türk yetkililer, Suriye içinde kontrol noktalarının şu anda uygulamaya geçmediğini söyledi. Ancak ateşkesi izlemek üzere Ankara ve Moskova’da iki merkez kuruldu. Bu merkezler üzerinden karşılıklı iletişim sağlandığını belirten yetkili, Rusya ve Türkiye’nin kendi kaynaklarından gelen bilgileri değerlendirdiğini söyledi. “Herkesin kendi kaynakları var. Sahadan gelen bilgiler bu merkezlerde işleniyor” dedi.

BM’nin de katılımıyla rejim ile muhalifler arasında yapılacak görüşmelerin 23 Ocak’ta Astana’da başlaması planlanıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
OHAL 2. kez uzatıldı

OHAL 2. kez uzatıldı

158
Türkiye'nin tank savar füzesi: OMTAS

Türkiye'nin tank savar füzesi: OMTAS

45
Cumhurbaşkanı Erdoğan Obama ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Obama ile görüştü

99
Reina saldırganı Kocaeli'de ihbarı

Reina saldırganı Kocaeli'de ihbarı

13
Arda ve takım arkadaşlarından çocuklara yeni yıl sürprizi

Arda ve takım arkadaşlarından çocuklara yeni yıl sürprizi

9
Tamir ettiği kombiden sızan gazdan zehirlendi

Tamir ettiği kombiden sızan gazdan zehirlendi

1
Romanya'da Tatar Türkü Başbakan Yardımcısı oldu

Romanya'da Tatar Türkü Başbakan Yardımcısı oldu

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM