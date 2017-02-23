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Suriye'de PKK/PYD sivillere ateş açtı: 5 ölü

Azez’in güneydoğusundaki Cibrin köyünde PYD/PKK havan atışlarıyla aralarında çocukların olduğu sivilleri öldürdü.

23.02.2017 - 09:23
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Askeri kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı’nda El Bab’a yönelik operasyonlar başarıyla devam ettiğine dikkat çekerek şehrin kontrolü önemli oranda ÖSO kuvvetlerinin eline geçtiğini bildirdi.

PYD/PKK SİVİLLERİ HEDEF ALDI

21 Şubat 2017 tarihinde saat 17.00 sularında Azez’in güneydoğusundaki Cibrin köyünde meydana geldiği belirtilerek PYD/PKK mensubu teröristlerce düzenlenen havan atışlarıyla Cibrin köyü hedef alınmış ve bölgede yaşayan ikisi çocuk, üçü kadın olmak üzere beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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