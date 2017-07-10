Suriye'de PYD sivilleri vurdu

Mare'deki sivil savunma yetkililerinden Muhammed El Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütün, Mare'nin batısındaki Tel Rıfat ilçesi yönünden ateşlediği dört füzenin Mare ilçe merkezine düştüğünü söyledi.

5 sivilin yaralandığını belirten Hatib, füzelerin düştüğü yerlerde maddi hasarın meydana geldiğini kaydetti.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Mare hastanesinin doktorlarından Ahmed Hafız da ilçeyi hedef alan saldırılarda yaralanan sivilleri tedavi altına aldıklarını ifade etti.

"ONLAR BİZİM DÜŞMANIMIZ"

Evi hasar gören Muhammed Nasır ise PKK/PYD'ye tepki göstererek, "Evlerinde oturan halkın başına füze yağdırdılar. Zalimlere karşı Allah büyüktür. Allah düşmanlarımıza karşı bizi galip getirsin. Bunlar (PKK/PYD) bizim düşmanımızdır. Beşşar'a lanet olsun, onları bölgeye getirenlere de lanet olsun. Beşşar ile PYD bizim düşmanımızdır.'' diye konuştu.