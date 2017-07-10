taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.924
USD
3,6094
EURO
4,1115
ALTIN
140,41
PETR
46,4400

Suriye'de PYD sivilleri vurdu

Terör örgütü PKK/PYD Suriye Mare'de füze saldırısı düzenledi: 5 sivil yaralandı.

10.07.2017 - 17:45
  1. Haberler
  2. Dünya

Mare'deki sivil savunma yetkililerinden Muhammed El Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütün, Mare'nin batısındaki Tel Rıfat ilçesi yönünden ateşlediği dört füzenin Mare ilçe merkezine düştüğünü söyledi.

5 sivilin yaralandığını belirten Hatib, füzelerin düştüğü yerlerde maddi hasarın meydana geldiğini kaydetti.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Mare hastanesinin doktorlarından Ahmed Hafız da ilçeyi hedef alan saldırılarda yaralanan sivilleri tedavi altına aldıklarını ifade etti.

Suriye'de PYD sivilleri vurdu

"ONLAR BİZİM DÜŞMANIMIZ"

Evi hasar gören Muhammed Nasır ise PKK/PYD'ye tepki göstererek, "Evlerinde oturan halkın başına füze yağdırdılar. Zalimlere karşı Allah büyüktür. Allah düşmanlarımıza karşı bizi galip getirsin. Bunlar (PKK/PYD) bizim düşmanımızdır. Beşşar'a lanet olsun, onları bölgeye getirenlere de lanet olsun. Beşşar ile PYD bizim düşmanımızdır.'' diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Hindistan'da yıldırım felaketi
Hindistan Bihar'da yıldırım düşmesi sonucu ölenler için devlet tazminat ödeyecek.
BM dünya nüfusunu açıkladı: 7,6 milyar
BM'nin raporuna göre, 2017 itibarıyla dünyada her 100 kadına karşılık 102 erkek yaşıyor.
Macron ve Trump Paris'te buluşacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı'nı Eyfel Kulesi'nde ağırlayacak.
Büyükada'da gözaltına alınanlar için Belçika'da kafesli eylem
Büyükada'daki aktivist toplantısında gözaltına alınanlara terör yuvası haline gelmiş Belçika'nın başkenti Brüksel'den destek geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

103
Koray Çalışkan gözaltına alındı

Koray Çalışkan gözaltına alındı

306
Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

180
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

0
Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

189
Venezuela'da gösteriler devam ediyor

Venezuela'da gösteriler devam ediyor

43
İntihar eden üsteğmenin annesi: Kızıma kumpas kurdular

İntihar eden üsteğmenin annesi: Kızıma kumpas kurdular

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM