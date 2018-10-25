Suriye'de rehin tutulan Japon gazeteci ülkesinde döndü

Suriye'de 3 yıldır rehin tutulduktan sonra Türkiye’nin girişimleri sonucu kurtarılan Japon gazeteci Jumpei Yasuda, İstanbul'dan uçakla Japonya'ya hareket eti. Japon gazeteci, ülkesine dönmeden önce havalimanında karşılaştığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Türk halkına teşekkür ettiğini söyledi.

TERÖRİSTLER TARAFINDAN REHİN ALINMIŞTI

Japon gazeteci Jumpei Yasuda, 2015 yılı haziran ayında ülkedeki gelişmeleri takip etmek için kaçak yollarlar girdiği Suriye’de teröristler tarafından rehin alındı. Yasuda, Türkiye’nin girişimleri sonucu Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) başarılı bir operasyonuyla kurtarıldı ve Türkiye'ye getirildi. Yasuda, Hatay'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezindeki işlemleri tamamlanmasının ardından uçakla 21.20'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.

Japonya Büyükelçiliği görevlileri ile Atatürk Havalimanı VİP Salonu'nda uçuş saatini bekleyen Yasuda ile İstanbul'daki programlarını tamamlayarak Ankara'ya dönmek üzere olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank karşılaştı. Gazeteci Yasuda, Varank’a kurtarılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına şükranlarını iletti.

"HAVALİMANINDA KARŞILAŞTIK"

Bakan Varank, görüşmeye ilişkin fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı; “Suriye’de rehin tutulan Japon Gazeteci Yasuda ile ülkesine dönmeden önce havalimanında karşılaştık. Cumhurbaşkanımız ve Türk halkına şükranlarını iletti. Başbakan Abe’nin Cumhurbaşkanımızı arayıp teşekkür ettiği, hepimizi gururlandıran başarılı operasyonu için MİT’i kutluyorum.”

Yasuda, işlemlerin ardından Türk Hava Yolları’nın (THY) Tokyo seferiyle ülkesine hareket etti.