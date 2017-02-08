Suriye'de rejim ile muhalifler arasında esir değişimi

Esed rejimi çocuk ve kadınlardan oluşan 55 esiri muhaliflere, muhalifler de çocuk ve kadınlardan oluşan 54 kişiyi rejime teslim etti.

Takas edilen kişiler Suriye Kızılayına ait araçlar ile taşındı.

Muhaliflerin rejime teslim ettiği esirlerin, daha önce DEAŞ'ın elinde olduğu, Lazkiye kırsalında 3 yıl 2 ay önce muhalifler ile DEAŞ arasındaki çatışma sonrası terör örgütünün bölgeden çekilmesi üzerine muhaliflerin elinde kaldığı öğrenildi.

Rejimin muhaliflere teslim ettiği esirler arasında, Free20Campaign kampanyası kapsamında "siyasi kadın tutuklu" olarak serbest bırakılması istenen Reşa Çorbacı ve 4 çocuğu da bulunuyor. Çorbacı 2014'te Şam'da pasaport almaya gittiği sırada tutuklanmıştı.

Esir değişiminin muhaliflerin bölgesinde çalışan Esir İşleri Kurumu tarafından organize edildiği kaydedildi.

Suriye'de rejime ait cezaevlerinde halen binlerce siyasi tutuklu bulunuyor. Uluslararası Af Örgütünün bugün yayımladığı rapor, Esed rejiminin 2011'in eylül ayından 2015 sonuna kadar Şam'daki Saydnaya Askeri Cezaevi'nde, çoğunluğu sivil 5 ile 13 bin arasında kişinin yargısız infaz edildiğini ortaya koymuştu.