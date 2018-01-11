İdlib'de rejim katliamları sürüyor

Suriye'de rejim güçleri iki haftadır devam eden operasyonlarını son 48 saatte daha da artırdı. özellikle İdlib'e yoğunlaşan rejim birlikleri, kontrol altına almaya çalıştığı topraklara operasyon gerçekleştiriyor.

Özellikle havadan kuvvetli bir bombardımana tutulan yerleşim yerlerinde ağır yıkım meydana geldi. Yıkılan binaların arasından cansız bedenler, sivil savunma birlikleri Beyaz Baretliler tarafından çıkartıldı.

İDLİB KUŞATMA ALTINDA

Karışık bir statüde bulunan İdlib'in bazı kesimleri rejimdeyken, bazı kesimleri ise muhaliflerin elinde. Bölgedeki elini kuvvetlendirmeye ve terörist olarak gördüğü muhalifleri bu topraklardan çıkartmaya çalışan rejim birlikleri iki hafta önce başlattığı operasyonları son 48 saatte oldukça vahşi bir hale taşıdı.

Durmaksızın rejim uçaklarının bombardıman gerçekleştirdiği İdlib'de siviller hedef alınıyor. Muhaliflerin bahane edildiği bölgede son 48 saat içerisinde 40 sivil yaşamını yitirdi.

YERLEŞİM YERLERİNE BOMBA YAĞDIRILDI

İdlib özellikle hava operasyonları ile gündeme geliyor. Özellikle rejimin hava kuvvetlerine bağlı uçaklar durmaksızın bölgede bobardıman gerçekleştiriyor. Kırsal alanda muhaliflere ait bir yakıt deposu havaya uçurulurken, şehir kesimlerindeki yerleşim birimlerine de hava saldırıları gerçekleştirildi.

Yoğun çatışmaların yaşandığı Ebu Zuhur'un çevresinde yer alan 300 civarındaki yerleşim biriminde yaklaşık 100 bin sivil yaşıyor.

REJİM ASKERLERİ KRİTİK TOPRAKLARDA

Özellikle Zuhur bölgesinde yoğunlaşan çatışmalar, Esad rejimine bağlı askerlerin buraya kadar ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Özellikle stratejik olarak önemli bir bölge olan Zuhur'un alınması rejim tarafından oldukça önemli görülüyor. Zira Hama, Halep ve İslid'in kesişme noktası olan Zuhur, rejim için önemli bir stratejik güç olacak.

Stratejik önemdeki havaalanına 4 kilometre mesafede bulunan rejim güçleri ağır kayıplar verirken, şiddetli çatışmalar sürüyor. Özellikle gerginliği azaltma bölgesi içine giren bu alanlar, uluslararası tartışmalara sebebiyet verirken, Ebu Zuhur askeri havalimanı çevresindeki rejim askerlerinin konuşlanması burada bulunuyor.





RUSYA-İRAN-SURİYE-DEAŞ KOORDİNASYONU

İdlib'e yönelik saldırılarda rejim ordusu, İran ve Rusya'nın ortak saldırılarının yanında, DEAŞ da ilerlemeye çalışıyor.

Rus savaş uçakları, muhalif ve rejim karşıtı grupları DEAŞ'la olan cephe hatlarında yoğun şekilde vurarak terör örgütünün ilerlemesine yardımcı olmuştu. Bunun sonucunda muhalifler ve rejim karşıtı grup Heyet Tahrir Şam, birçok cephede gerilemeye başlamıştı.

İDLİB'DE AĞIR BİLANÇO

Rejimin güç gösterisi yaptığı İdlib'de ağır bir insani dram yaşanıyor. Bölge ağır bombardıman sebebiyle yerle bir olurken, birkaç gün önce şehir merkezi olan alanlar, savaş cephelerine döndü.





Özellikle son 48 saatte yoğunlaşan operasyonlarda 40 sivil yaşamını yitirdi. Son iki haftada ise 161 sivil bu hayatını kaybederken, operasyonların ilk başladığı tarih olan kasım ayından bu yana 400 sivil rejim uçaklarının bombardımanı sebebiyle can verdi.

Bölgede ağır bir insani kriz yaşanıyor.