Suriye'de rejimin yerel milislerine yeni yapı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yerel milis güçleri yeniden yapılandırılıyor. Rejime yakın kaynaklar yeni yapılanmaya gereken büyük bütçenin Rusya tarafından sağlandığını, İranlı milislere bağımlılığının azaltılmasının hedeflendiğini savundu.

AA muhabirlerinin açık kaynaklardan ve rejime yakın unsurlardan derlediği bilgilere göre, Esed rejiminin emrindeki milis güçleri halihazırda 6 ana gruptan oluşuyor.

MİLİSLERİN SAYISI 25 BİNİ BULUYOR

Toplamda 25 bine kişiye yakın yerel milis gruplardan en çok bilinenleri, sayıları 15 bin civarında olan ve halk arasında "şebbiha" olarak adlandırılanlar.

Yerel milis grubun geri kalan 10 bine yakın kısmı, büyük ölçüde Baas Birlikleri, Meşru Müdafaa Birlikleri, Süryani Koruma Birlikleri ve Lazkiye'de aktif Dağ Kartalları ve Direniş Birlikleri adlı gruplar oluşturuyor.

"BEŞİNCİ KOLORDU" ADI ALTINDA TOPLANACAKLAR

Esed rejimi, İran ve Rusya'nın yardımıyla Halep kent merkezinin tamamını ele geçirmesinin ardından, milis güçlerini yeniden yapılandırıyor.

Yeni yapıda, tüm milis gruplar "Beşinci Kolordu" adı altında toplanacak.

Savunma Bakanlığı, "Beşinci Kolordu" adı verilen yeni oluşuma bir taraftan da insan kaynağı sağlamaya çalışıyor. Ülkenin farklı bölgelerinde vatandaşlara gün boyu SMSler göndererek çağrı yapıyor.

İnsan kaynağı sıkıntısı çeken rejim, memurların katılımı kolaylaştırmak için, milis güce katılacakların kendi kurumlarındaki kadrolarını koruma sözü veriyor.

Rejimin Din İşleri Bakanlığı da camilerde cuma hutbelerinde Beşinci Kolordu için propaganda yapıyor.

SAVAŞ SUÇLARI İÇİN "KAYIT DIŞI ASKERLER"

Genel olarak rejimin milis güç kullanmasının başlıca nedeni, ordunun yetersiz kalması.

Rejim, milisleri, meskun mahallerdeki güvenlik işlerinin yanında cephelerde kullanıyor.

Milis güçler genellikle resmi kayıtlarda gizlendiği için, iç savaşlar sırasında ve sonrasında savaş suçlarından sorumlu tutulmaları zorlaşıyor.

Rejim bir anlamda "kayıt dışı asker" olarak kullandığı bu unsurların işlediği suçların sorumluğundan daha kolay kaçabiliyor.

Kendi iradesiyle milis güce katılanlar açısından genellikle, siyasi ve dini motivasyonlara bağlı aidiyet duygusu ile gelir temin etme amaçları ağır basıyor.

Katılımlar, zorunlu askerlikten farklı olarak, yakın zamana kadar gönüllülük esasına dayandığı için rejim milislerin "siyasi sadakat"inden de istifade ediyor.

Ancak, doğu Halep'in ele geçirilmesi sırasında rejimin gözaltına alınan çok sayıda erkekten, zorunluğu askerliğe alınmayanlar, Beşinci Kolordu'ya yönlendirildi. Katılmayı kabul etmeyenler, ailelerinin güvende olmayacağı söylenerek tehdit edildi.

BÜYÜK BÜTÇE RUSYA'DAN

Yeni milis gücüne katılanlar, yaklaşık 200 dolara karşılık gelen 100 bin Suriye lirası alacak. Diğer milis gruplarında ise ortalama ücret bunun üçte biri.

Rejime yakın olan ve AA muhabirine bilgi veren kaynaklar, mali açıdan çöküntü içinde bulunan rejimin, sayıları onbinlere varabilecek gruba üç kat ödeme yapacağı bir bütçe bulmasının imkansız olduğuna dikkati çekti.

Kaynaklar, yeni oluşumun bütçesini Rusya'nın karşılayacağını iddia etti.

Bu sayede rejimin İran destekli gruplara olan bağımlılığının azalacağına dikkati çeken kaynaklar, Rusya'nın rejim yanlısı yabancı terör örgütlerinin artan etkisinden rahatsız olduğunu savundu.

Muhalif Şam Askeri Meclisi'nin Başkanı Albay Ammar en-Nimr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim ordusunun son yıllarda oldukça yıprandığını, savaş gücü kalmadığı için rejimin milislere ağırlık vermeye çalıştığına dikkati çekti.

İRAN DESTEKLİ MİLİSLER RUSYA'YI RAHATSIZ EDİYOR

Rusya'nın Suriye'de Hizbullah'a karşı İsrail'e bazı askeri kolaylıklar sağlaması, Moskova-Tahran arasındaki çıkar farklılığının bir göstergesi olarak yorumlanmıştı.

Rusya ve İsrail askeri heyetleri geçen sene bir dizi karşılıklı ziyaret gerçekleştirerek, Suriye'de hava sahası koordinasyonu için anlaşmıştı. Suriye hava sahasına hakim olan Rusya, zaman zaman İsrail savaş uçaklarının üst düzey Hizbullah yöneticilerini ve silah depolarını vurmasına göz yumuyor.

Rusya'nın Türkiye ile birlikte uzun müzakereler sonucu rejime kabul ettirdiği Halep'te ateşkes ve tahliye kararı, İran komutasındaki yabancı milis gruplarca sabote edilmişti. İranlı General Seyid Cevad komutasındaki rejim yanlısı terör gruplarının saldırıları nedeniyle Lazkiye'deki Rus hava üssü Hımeymim'den kalkan insansız hava araçları (İHA) milisleri gözetlemeye almıştı. İhlali sürdüren bazı milislerin Rus İHA'larınca vurulduğu iddia edilmişti.