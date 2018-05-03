Suriye'de Rus savaş uçağı düştü

Rusya ordusu SU-30 tipi bir Rus savaş uçağının Suriye'de düştüğünü açıkladı. Uçakta bulunan iki pilot hayatını kaybetti.

KUŞ ÇARPMASI İDDİASI

Rusya ordusundan yapılan açıklamada uçağın vurulmadığı ve 'kuş çarpması' sonucu düşmüş olabileceği bilgisi verildi.

Uçağın denize düştükten sonraki haline ait olduğu ifade edilen görüntüler Suriyeli sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “Moskova saatiyle saat 9.45’te Hmeymim Hava Üssü’nden havalandıktan sonra Akdeniz suları üzerinde Rus savaş uçağı Su-30SM düştü. Olay yerinden alınan verilere göre, son ana kadar uçağı kurtarmak için mücadele eden iki pilot da hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.