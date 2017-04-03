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⁠⁠⁠Suriye'de savaş uçakları hastaneyi vurdu

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ilinde bir hastaneye hava saldırısı düzenlendi.

03.04.2017 - 02:54
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⁠⁠⁠Suriye'de savaş uçakları hastaneyi vurdu

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin güney kırsalında yer alan Maret en-Numan ilçe merkezinde hizmet veren Ulusal Hastane, TSİ 19.00 sularında savaş uçakları tarafından vuruldu.

10 SİVİL YARALANDI

İlçenin haber ajansı Marre el-Yavm yetkilisi Mesut Beşşura'nın AA'ya verdiği bilgiye göre, bombardımanda hastanede tedavi gören 10 sivil yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki ilçe merkezindeki 120 yatak kapasiteli hastane de kullanılmaz hale geldi. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Sivil Savunma Ekipleri, 3 saldırı gerçekleştiğini bildirirken, Yerel Koordinasyon Komiteleri de savaş uçaklarının Rusya'ya ait olduğunu duyurdu. Maret en-Numan Ulusal Hastanesi, geçen yıl şubat ayında da hava saldırılarına maruz kalmıştı.

⁠⁠⁠Suriye'de savaş uçakları hastaneyi vurdu

⁠⁠⁠Suriye'de savaş uçakları hastaneyi vurdu

⁠⁠⁠Suriye'de savaş uçakları hastaneyi vurdu

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