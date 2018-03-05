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Suriye'de terörden arındırılan bölgelere insani yardım

TSK ve ÖSO askerleri tarafından teröristlerden temizlenen köylere, AFAD ekiplerinin desteğiyle, su, ayran, yemek ve tatlı ikramında bulunuldu.

AA | 05.03.2018 - 16:12..
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) iş birliği ile sınırın Suriye tarafındaki terörden arındırılan bölgede yaşamını sürdüren ailelere yardım götürdü.

Suriye'de terörden arındırılan bölgelere insani yardım

Su, ayran ve kuru gıda maddelerinden oluşan yardım kolileri, Gülbaba Hisar Tepe'de titiz bir çalışmanın ardından TSK'ye ait pikaplara yüklenerek, sınırın diğer tarafına ulaştırıldı.

AFAD Kilis İl Müdürü Adil Şiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis Valiliğinin koordinasyonunda, Afrin kırsalında Bent Direk, Çelengi ve Akbez köylerinde 750 aileye su, ayran, yemek ve tatlı ikramında bulunulduğunu söyledi.

Suriye'de terörden arındırılan bölgelere insani yardım

YAŞLI VE ÇOCUKLARA ÇİKOLATA YARDIMI

Bölgeye öncelikle hijyen malzemeleri, erzak, yatak ve battaniye gibi yardımlar gönderildiğini ifade eden Şiraz, bunun yanında Türk Kızılayı'nın iş birliğiyle çocuk ve yaşlılara helva, kek ve çikolata da dağıtıldığını anlattı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla AFAD ekiplerinin terörden arındırılan bölgelerde hizmet yarışına girdiğini bildiren Şiraz, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen AFAD personeli, sivil savunma, arama ve kurtarma, barınma, iaşe ve birçok konuda diğer kurumlarla iş birliği içerisinde sahadalar. Geçen pazar günü terörden arındırılan Darmık Dağı eteğindeki sivil halka insani yardım malzemeleri özellikle hijyen ve erzak kolileri, yatak, battaniye gibi destek malzemelerinin dağıtımı yaptık. Tüm bunların yanında da çocuklara ve yaşlılara Türk Kızılayının iş birliğiyle helva, kek ve çikolata ikramında bulunuldu."

Şiraz, yardım faaliyetlerinin bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.

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