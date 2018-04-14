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Suriye'de vurulan bölgeler belli oldu

Trump'ın Suriye'ye askeri harekatın başladığını açıklamasının ardından, kimyasal silah üretimi ve malzemelerinin depolandığı bölgeler vuruldu.

AA | 14.04.2018 - 07:42..
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Suriye'de vurulan bölgeler belli oldu

ABD, Fransa ve İngiltere tarafından Suriye'ye yapılan hava harekatı 1 saat sürdü. Yapılan ilk gün saldırısı hakkında Pentagon'un, "Belirlenen hedefler vuruldu" dediği yerler belli oldu.

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ASKERİ NOKTALAR DA VURULDU

İlk etapta başkent Şam'daki Cumhuriyet Muhafızları, Dumeyr Havaalanı, Şam Uluslararası Havalimanı çevresi, Cemeyre Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Kasyun Dağı'ndaki hava savunma sistemleri, Kisve ve Kalamun bölgelerindeki askeri noktalar vuruldu.

ABD, İngiliz ve Fransız güçleri ayrıca rejimin kontrolünde bulunan Hama ilinde havaalanı, Humus ilinin Kuseyr bölgesinde Hizbullah güçleri, Dera'da 89. Tugay olarak bilinen İran güçleri ve bazı askeri noktalar, Suveyda ilinde Halhala Havaalanı ve Dera ilinin İzra bölgesindeki hedeflere saldırı gerçekleştirdi.

Bu arada, Beşşar Esed rejimi medyası hava savunma birliklerinin saldırılara karşılık vererek bazı füzeleri havada imha ettiğini öne sürdü.

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