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Suriye'de yaşadığı acıyı heykellere yansıttı

Suriye'deki iç savaşta başta annesi olmak üzere birçok yakınını kaybeden Suriyeli heykeltıraş Akram Saffan, Mardin'de sergi açtı.

AA | 02.07.2018 - 11:41..
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Suriye Deyr ez-Zor'da 40 yılı aşkın sanat hayatı boyunca yaptığı heykelleri savaş nedeniyle gömüp Türkiye'ye sığınan Akram Saffan, burada da sanatını devam ettirerek yaşadığı dramı heykellere yansıttı.

Suriye'de yaşadığı acıyı heykellere yansıttı

MÜZEDE SERGİLENİYOR

Akram Saffan, savaşta kaybettiği annesini, Suriye halkının yaşadığı acıyı ve hüznü yansıttığı heykellerini, 'Mecazın Murçları' ismiyle Mardin Müzesi'nde sergiliyor. Akram Saffan, bu sanatı 40 yılı aşkın bir süredir Suriye'de devam ettirdiğini, son 4 yıldır da Türkiye'de yaptığını söyledi.

Suriye'de yaşadığı acıyı heykellere yansıttı

SURİYE SAVAŞINI KONU EDEN HEYKELLER

Suriye'deki dramı eserleriyle yansıtmaya çalıştığını aktaran Akram Saffan,"Suriye'de savaş nedeniyle oradan çıkmak zorunda kaldık. Bütün ölümleri orada gördüm. Orada annem, kız kardeşim birçok akrabam vefat etti. 2014 yılında Türkiye'ye giriş yaptım. Şu anda açtığım sergiyle Suriye'de yaşanan hüznü yansıtmaya çalıştım. Bütün heykeller Suriye'deki savaşı konu ediyor." dedi.

Suriye'de yaşadığı acıyı heykellere yansıttı

(Heykeltıraş Akram Saffan)

AVRUPA'DA SERGİLEMEK İSTİYOR

Kendisi gibi Türkiye'ye sığınan Suriyeli şair Suhail Ahmad'ın okuduğu şiirleri dinleyerek eserleri ürettiğini anlatan Akram Saffan, heykelleri yaparken çok duygusal anlar yaşadığını, her esere adeta canından bir parça koyduğunu söyledi.

Akram Saffan, savaştan bu yana Türkiye kadar hiçbir devletin Suriyelilere yardımcı olmadığını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığı misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum, sanatçı olarak da Suriye halkı olarak da müteşekkiriz. Suriye'de yaşanan acıları Türkiye'de sergiledim. Suriye'de yaşanan acıyı ve hüznü Avrupa ülkelerinde de sergilemek isterim." dedi.

Suriye'de yaşadığı acıyı heykellere yansıttı

15 GÜN BOYUNCA AÇIK

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan da, böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Suriyeli sanatçımız yaşadığı coğrafyada kendi yaşadığı acıları sanatla görünür kılma ve topluma aktarmayla ilgili bir çalışma yapmış. Biz de o coğrafyada görünür kılınması, savaşın gidip sanatın egemen olmasını istiyoruz. Bu nedenle sanatçımızın bu eserlerini burada sergilemek istedik. Sergi, 15 gün açık kalacak." dedi.

Suriye'de yaşadığı acıyı heykellere yansıttı

Suriye'de yaşadığı acıyı heykellere yansıttı

Suriye'de yaşadığı acıyı heykellere yansıttı


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