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Suriye'de YPG'li teröristlere Amerika desteği

Suriye'de DEAŞ bahanesiyle YPG'li teröristleri silahlandıran Amerika, yeni bir operasyona başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 07:39..
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Suriye'de YPG'li teröristlere Amerika desteği

Suriye'de YPG'li teröristlere Amerika desteği

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta içerisinde, askerlerini yakın bir zamanda Suriye'den çekme konusunda kararlı olduğunu açıkladı.

TRUMP ÖNEMSENMEDİ

Trump'ın bu açıklamalarına rağmen Amerika'nın bölgedeki varlığı devam ediyor.

Üstelik, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden teröristlere silah ve mühimmat desteğine de ara verilmedi.

YİNE TERÖRİSTLERE DESTEK

Bölgede kirli planlar yapılmaya devam ederken; DEAŞ ile mücadeleyi bahane eden Amerika, teröristlerle yeni bir operasyona başlandığını duyurdu.

Terör örgütü DEAŞ'ın büyük oranda yok edilmesine rağmen, terör örgütü YPG'ye silah ve mühimmat vermekten vazgeçmeyen Amerika, bölgedeki çıkarları doğrultusunda sürekli teröristlerle iş birliği yapıyor.

Operasyon öncesi teröristleri kısa bir eğitimden geçiren Amerikalılar, silah ve mühimmat desteğinden sonra YPG'lileri çatışmanın ön saflarına gönderdi.

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