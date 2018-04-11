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Hikmet Genç'ten May ve Macron'a Sykes- Pikot benzetmesi

Gazeteci yazar Hikmet Genç, May ve Macron'u Sykes ve Picot'a benzetti.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 12:42..
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Kanal 24'ün sevilen programı Günün Manşeti'nde Star gazetesi yazarı Murat Çiçek ve Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, günün manşetlerini değerlendirdi.

Star gazetesinin Hesapları ayrı, kurbanlar aynı başlığı ile attığı manşeti ele alan ikili, tarihin tekerrür ettiğini ifade etti.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAKİ AYRINTI

Suriye Doğu Guta'da süren kimyasal saldırılarla ilgili haberin üzerine konuşan Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü grup konuşmasında saldırılarla ilgili belli bir ülke adı vermediğine dikkat çekti.

HESAPLAR AYRI, KURBANLAR AYNI

Yazar Genç ise, haberin görselinde kullanılan ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suriye'yi harabeye çeviren Beşar Esad fotoğraflarının geçmişten günümüze fazla bir değişikliğe uğramadığını hatırlattı.

Suriye'deki aktörlerin rolleri VİDEO

MAY- MACRON, SYKES- PİCOT BENZETMESİ

May'i Sykes'a, Macron'u ise Picot'ya benzeten Genç, bölgede yaşananların bin yıl geçse de değişmeden tekrar ettiğini söyledi. Esad'ın içerdeki iş birlikçi hain, Trump'ı ise İsrail'e benzetti. Figürler değişse de aktörlerin aynı kaldığını söyleyen Genç, bunun 1090'lı yıllardan bu yana süren Hilal ile Haç'ın savaşı olarak yorumladı.

Hikmet Genç'ten May ve Macron'a Sykes- Pikot benzetmesi

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