Türk Silahlı Kuvvetlerince, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, harekatın başladığı günden itibaren Mehmetçiğin barınma, yiyecek gibi lojistikle ilgili ihtiyaçlarının en üst seviyede karşılandığını ve buna devam edildiğini kaydetti.

"Harekata katılan askerlerin beslenme sıkıntısı olduğu" iddialarını yalanlayan yetkililer, sınır ötesindeki personelin kumanyalarının çeşitlendirildiğini söyledi. Personelin su problemi çekmemesi için normal şartlarda günlük 3 litre olan istihkakın 9 litreye çıkarıldığını vurgulayan yetkililer, su ikmali açısından herhangi bir problem bulunmadığını, bugüne kadar 1 milyon 269 bin 645 şişe 1,5 litrelik suyun dağıtıldığını kaydetti. Yetkililer bunun da 69 tır dolusu 1,5 litrelik pet su anlamına geldiğini bildirdi.

Suriye'deki askerlerin ihtiyaçları eksiksiz karşılanıyor VİDEO

ENERJİ İÇECEKLERİ DE KUMANYAYA GİRDİ

Harekat kapsamında normal şartlarda verilen kumanya mönüsünde de iyileştirmelerin yapıldığını dile getiren yetkililer, salam, sosis, sucuk gibi et ürünlerinin yanı sıra yumurtanın, mevsime uygun yaş sebze-meyvenin, çay, kahve gibi sıcak içeceğin, süt ve hazır çorbanın da ek olarak personele verildiğini bildirdi. Yetkililer, bunların yanı sıra enerji içeceklerinin de kumanyaya ilave edildiğini, 47 bin 300 enerji içeceğinin dağıtıldığını, mevcut kumanyadaki yiyecek oranlarının artırıldığına dikkati çekti.

ÇAMAŞIRLAR İÇİN ÖZEL YIKAMA BÖLÜMÜ

Kar başlıklarından yeni tip soğuk iklim kamuflaj üniformalarına, parkalardan polar iç çamaşırlarına kadar birçok malzemenin askerlerin kullanımına sunulduğunu dile getiren yetkililer, malzeme listesinde bulunmamasına rağmen ihtiyaç olabileceği düşünülen suni deri kürklü gocuk, yağmurluk, çizme, lastik muflonlu botun askerlere dağıtıldığını aktardı. Yetkililer, belirlenen bölgelerde ise çamaşır yıkama konteyneri kurularak malzemelerin temizlenmesinin sağlandığı bilgisini ekledi.

SINIR ÖTESİNE KURULAN ÇADIRLAR

Harekata katılan personelin kışlık çadırlar ve portatif ısıtıcıların verilmediğine yönelik söylemlerin de gerçek dışı olduğunu aktaran yetkililer, harekatın başladığı günden itibaren konteynerlerin tedarik edilmeye başlandığını, bunun yanı sıra kullanımı daha konforlu ve pratik olan AFAD'ın çadırları ile soğuk iklim çadırlarının üs bölgelerinde kurulduğunu vurguladı. Yetkililer, sınır ötesinde 104 barınma çadırı, 12 yaşam konteyneri, 10 tuvalet konteyneri, 8 banyo konteyneri, 1 çamaşır konteyneri konuşlandırıldığı bilgisini paylaştı. Ayrıca, barınma bölgelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olarak bildirilen bin 566 karyola, bin 51 yatak, 2 bin 661 yastık, 2 bin 636 yorgan, 7 bin 240 nevresim takımının da dağıtımının sağlanarak personelin arazide kış şartlarına uygun kalmasının sağlandığı belirtildi.

OPERASYONDAKİ ASKERLERİN ISINMASI

Operasyonel sahada görev yapan birliklerin daha iyi şartlarda kalabilmelerine yönelik portatif yatak tedarikine de başlanıldığını dile getiren yetkililer, ısınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik 12 ahtapot tipi ısıtıcı ile 300 gaz sobasının alındığını, 20 mazotlu ısıtıcının tedarik edildiğini, 27 bin vücut ısıtıcısının da birliklere dağıtıldığını, yeni görevlendirilen birlikler için de yeni alımların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, konteynerlerin ısıtılması için AFAD'tan bin yağlı radyatörün tahsis edildiğini, bunlardan 780'inin teslim alınarak sınır içindeki ve ötesindeki birliklere dağıtıldığını, ısınmada kullanılan elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi, sınır ötesinde ana üs bölgeleri ve ileri üs bölgelerinin elektrik/aydınlatma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik jeneratör alınması için Bakanlık tarafından Gaziantep Valiliğine 4,4 milyon lira ödenek aktarıldığını açıkladı.

SINIR ÖTESİNE SEYYAR BANYO

Harekata katılan askerlerin banyo ihtiyacının karşılanmasına yönelik de çalışmaların yapıldığını anlatan yetkililer, bununla ilgili olarak ilk etapta Keklice Ana Üs Bölgesi, Dabık Ana Üs Bölgesi ve Karadağ Ana Üs Bölgesine seyyar sahra banyo ünitelerinin kurulduğunu bildirdi. Ardından bazı üs bölgelerinin banyo konteynerleri ve sahra banyo üniteleri tesis edildiğini dile getiren yetkililer, operasyonel sahada uzun süre kalan personele yönelik ilave tedbir olarak 90 kamp duşunun dağıtıldığını kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da yaptığı açıklamada, harekat kapsamında sınır ötesinde açılan üs bölgelerindeki kahraman askerlerin ihtiyaçlarının en hızlı ve en iyi şekilde karşılanabilmesi için Bakanlık olarak seferber olunduğunu belirtti. İlgili valilik ve kaymakamlıkların da görevlendirilmesiyle askerin tüm ihtiyaçlarının en kaliteli şekilde karşılanması için çalıştıklarını ifade eden Işık, şunları kaydetti: "Harekat bölgesinin tüm istekleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızla koordineli olarak anında karşılık buluyor. Harekatımız da planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Kahraman askerlerimiz vatan ve millet savunması uğrunda canlarını hiçe sayarak büyük bir özveriyle mücadelelerini sürdürüyorlar, Hükümetimiz operasyondaki askerlerimize maddi manevi her türlü desteği veriyor. Milletimiz de ordusunun yanındadır. Türkiye, 'tek yürek' Fırat Kalkanı Harekatını destekliyor."