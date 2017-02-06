taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.390
USD
3,6864
EURO
3,9743
ALTIN
145,16
PETR
56,9800

Suriye’deki ateşkes için üçlü görüşmeler başladı

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de ateşkesin güçlendirilmesini sağlayacak ortak mekanizma üzerinde çalışmalara başladı

06.02.2017 - 09:40
  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye’deki ateşkes için üçlü görüşmeler başladı

Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasındaki ateşkesin izlenmesi ve uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulacak ortak mekanizmaya ilişkin teknik görüşmeler, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

ÜÇLÜ MEKANİZMA ELE ALINACAK

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Müzesi'nde gerçekleşen görüşmelerde, Türkiye, Rusya ve İran tarafından kurulması kararlaştırılan üçlü mekanizma ele alınacak.

Görüşmelere Birleşmiş Milletler yetkilileri de katılıyor.

Türkiye ve Rusya’nın öncülüğünde 23-24 Ocak'ta Astana'da yapılan toplantıda ateşkesin güçlendirilmesi için alınacak tedbirler görüşülmüştü.

Toplantıya İran ve ABD'nin yanı sıra Beşşar Esed rejimi ile Suriye askeri muhalefetinden yetkililer katılmıştı.

Türkiye, Rusya ve İran, ateşkesin güçlendirilmesi ve uygulanmasının sağlanması için aralarında ortak izleme ve denetleme mekanizması kurulmasında anlaşmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

69
Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

150
9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

30
Kamerun Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu

Kamerun Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu

8
Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

25
Gazzeli berberin ilginç saç traşı yöntemi

Gazzeli berberin ilginç saç traşı yöntemi

35
Superbowl finaline Lady Gaga'nın şovu damga vurdu

Superbowl finaline Lady Gaga'nın şovu damga vurdu

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM