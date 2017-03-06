Suriye'deki gönüllü doktordan Erdoğan'a çağrı

Dün Suriye'de Esed rejimine bağlı bir MiG 21 savaş uçağı, muhalif güçlerin kontrolündeki İdlib ve çevresini bombaladığı esnada muhalifler tarafından hedef alınarak düşürüldü. Türkiye sınırları içerisine düşen uçağın pilotu, Türkiye tarafından sağ olarak bulunarak hastahaneye kaldırıldı. Pilotun hayati tehlikesi bulunmazken, taburcu edilmesinin ardından işleyecek süreç de şimdiden merak konusu.

OLAY DEĞERLENDİRİLME AŞAMASINDA

Türkiye makamları olayın henüz değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.

Suriye'de gönüllü olarak bulunan ve İdlib'de faaliyetlerini sürdüren Dr. Şaçu'l İslam, konuya ilişkin bir video yayınlayarak Erdoğan'a "savaş suçu işleyen pilotu yargılama" çağrısı yaptı.

"ADALETE TESLİM EDİLMELİ"

Türkiye halkından da bunun gerçekleşmesi için yetkili makamlara baskı yapmalarını isteyen Dr. Şacu'l İslam, "savaş suçlusunun adalete teslim edilmesi gerektiğini" ifade etti.