Suriye’de Rusya Hava Kuvvetleri tarafından desteklenen Beşar Esad rejimi ile muhalifler arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle tarihi yapılar da büyük hasar görüyor.

İdlib’te Ma’arretü’n-Numa’man’da bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi Muratpaşa Sarayı bombardımanlar nedeniyle tahrip oldu.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Tarihi saray, savaş öncesinde müze olarak kullanılıyordu. Savaşın izlerini taşıyan saray içinde bulunan tarihi mozaikler ve lahit mezarlar saldırılar nedeniyle yerle bir olmuş durumda. Tarihi sarayın bombardımanlarda sütunlarının yıkıldığı ve sarayın çatışının bir bölümünün yok olduğu görülüyor. Saray içindeki bir mescit de bu çatışmalar nedeniyle kullanılamaz hale gelmiş ve mescidin içindeki yapılar da büyük hasara uğramış durumda.

Suriye’deki savaşta Osmanlı sarayı yerle bir oldu VİDEO



