Suriye'den ABD'nin YPG ordusuna tepki gösterdi

ABD'nin kendi eliyle PKK'yı legalleştirecek olan çalışması "Kuzey Suriye Ordusu", Suriye'den de tepki gördü. ABD'nin finanse edeceği, eğitip donatacağı "resmi teröristler"e Suriye Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

SURİYE EGEMENLİĞİNE SALDIRI

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, bakanlıktan yapılan açıklamada,"Suriye, ABD'nin ülkenin kuzeydoğusunda bir silahlı milis grubu kurma kararını kararlılıkla kınıyor. Bu adım, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir saldırı." dendi.

Bakanlık bu adımın "uluslararası hukukun ciddi bir ihlali" olduğunu da belirtti.

30 BİN KİŞİLİK ORDU

ABD tarafından oluşturulan terörist ordularınının 30 bin kişiden oluşmasının hedeflendiği belirtilmşiti. Açıklamada sınır güvenlik gücünün Türkiye ve Irak sınırını kontrol edeceği de ilan edilmişti..

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile ortak hareket ettiği biliniyor.