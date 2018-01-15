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Suriye'den ABD'nin YPG ordusuna tepki gösterdi

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye'nin kuzeyinde 30.000 kişilik 'sınır güvenlik gücü' kurma planına Suriye Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 12:38..
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ABD'nin kendi eliyle PKK'yı legalleştirecek olan çalışması "Kuzey Suriye Ordusu", Suriye'den de tepki gördü. ABD'nin finanse edeceği, eğitip donatacağı "resmi teröristler"e Suriye Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

Suriye'den ABD'nin YPG ordusuna tepki gösterdi

SURİYE EGEMENLİĞİNE SALDIRI

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, bakanlıktan yapılan açıklamada,"Suriye, ABD'nin ülkenin kuzeydoğusunda bir silahlı milis grubu kurma kararını kararlılıkla kınıyor. Bu adım, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir saldırı." dendi.

Bakanlık bu adımın "uluslararası hukukun ciddi bir ihlali" olduğunu da belirtti.

Suriye'den ABD'nin YPG ordusuna tepki gösterdi

30 BİN KİŞİLİK ORDU

ABD tarafından oluşturulan terörist ordularınının 30 bin kişiden oluşmasının hedeflendiği belirtilmşiti. Açıklamada sınır güvenlik gücünün Türkiye ve Irak sınırını kontrol edeceği de ilan edilmişti..

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile ortak hareket ettiği biliniyor.

Suriye'den ABD'nin YPG ordusuna tepki gösterdi

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