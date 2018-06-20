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Suriye'den dönen çocuklar aşılanıyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda, bayram tatili sonrası Türkiye'ye dönmeye başlayan Suriyeli ailelerin çocuklarına aşı yapılıyor.

İHA | 20.06.2018 - 07:40..
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Sağlık Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda rutin çalışma kapsamında daha önce aşısı yapılmamış olan Suriyeli çocuklar Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda kurulan sağlık müdürlüğü çadırında aşılanıyor.

Suriye'den dönen çocuklar aşılanıyor

AŞISI YAPILMAYAN ÇOCUKLARA UYGULANIYOR

Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine giden ve dönüşlerinde de sistemde yapılan kontrolde aşısı yapılmadığı tespit edilen çocuklara 3’lü karma ile kızamık, kızamıkçık ve kabakulak ve 5’li aşıları uygulanıyor.

Suriye'den dönen çocuklar aşılanıyor

15 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

Cilvegözü Sınır Kapısı’ndaki aşı uygulaması Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ve Reyhanlı İlçe Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile oluşturulan ekip tarafından yürütülüyor. Uygulama 15 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek.

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