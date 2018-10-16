Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor

Suriye'nin kuzeyinden gelerek Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan toz fırtınası, illere yayılmaya devam ediyor.

Hatay, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Kilis ve Diyarbakır'dan sonra Gaziantep ve Sivas'ta da toz bulutu etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Gaziantep'te toz bulutu havanın ağarmasıyla birlikte etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşadı.

HAVA YOLUNDA AKSAMALAR YAŞANDI

Suriye'den geldiği belirtilen toz taşınımının hava yolu taşımacılığında da aksamalara yol açtı.

Batman’ı etkisi altına alan toz fırtınası havadan görüntülendi ViDEO

Gaziantep

Suriye'den gelen toz bulutu etkisini arttırıyor ViDEO



8 İLE TOZ BULUTU UYARISI: DIŞARI ÇIKMAYIN

8 ili etkisi altına alan toz fırtınasına karşı uzmanlar yaşlılar ile çocuklara uyarılarda bulundu.

Toz bulutunun olduğu saatlerde dışarı çıkılmama uyarısı yapan uzmanlar, solunum sorunu olanların da dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.

ÜÇ GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, üç gündür etkisini sürdürüyor. Toz bulutu güneyden esen rüzgarla, birçok il ve ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.

Zaman zaman etkisini artıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine de neden oldu. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı.

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