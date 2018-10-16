taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.79055
Euro
6.70515
Altın
1228.7
Borsa
99064.59
Gram Altın
228.733

Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor

Suriye'den gelen toz bulutu, Hatay, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Batman ve Diyarbakır'dan sonra Gaziantep ve Sivas'ta da etkisini gösterdi.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 11:56..
  1. Haberler
  2. Gündem
Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor

Suriye'nin kuzeyinden gelerek Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan toz fırtınası, illere yayılmaya devam ediyor.

Hatay, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Kilis ve Diyarbakır'dan sonra Gaziantep ve Sivas'ta da toz bulutu etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Gaziantep'te toz bulutu havanın ağarmasıyla birlikte etkisini artırdı.

Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor

Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşadı.

HAVA YOLUNDA AKSAMALAR YAŞANDI

Suriye'den geldiği belirtilen toz taşınımının hava yolu taşımacılığında da aksamalara yol açtı.

Batman’ı etkisi altına alan toz fırtınası havadan görüntülendi ViDEO

Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyorGaziantep

Suriye'den gelen toz bulutu etkisini arttırıyor ViDEO

8 İLE TOZ BULUTU UYARISI: DIŞARI ÇIKMAYIN

8 ili etkisi altına alan toz fırtınasına karşı uzmanlar yaşlılar ile çocuklara uyarılarda bulundu.

Toz bulutunun olduğu saatlerde dışarı çıkılmama uyarısı yapan uzmanlar, solunum sorunu olanların da dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.

Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor

ÜÇ GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, üç gündür etkisini sürdürüyor. Toz bulutu güneyden esen rüzgarla, birçok il ve ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.

Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor

Zaman zaman etkisini artıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine de neden oldu. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı.

Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor

SİVAS

Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor

Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor

KİLİS

Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor

Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor

BATMAN

Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor

ŞANLIURFA

Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor

GAZİANTEP

Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor

Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor

HATAY

Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor

Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor

Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

102
Eren Erdem'in cezaevi istekleri

Eren Erdem'in cezaevi istekleri

223
Başkan Erdoğan'dan erken emeklilik açıklaması

Başkan Erdoğan'dan erken emeklilik açıklaması

676
Cemal Kaşıkçı olayı netleşiyor

Cemal Kaşıkçı olayı netleşiyor

36
Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

78
Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

125
Donald Trump, Türkiye'ye karşı sıcak mesajlar veriyor

Donald Trump, Türkiye'ye karşı sıcak mesajlar veriyor

297
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM