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Suriye'den gelen toz bulutu film sahnelerini aratmadı

Suriye'den gelen toz bulutu, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da etkisini gösterdi.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 10:26..
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Suriye'den gelen toz bulutu film sahnelerini aratmadı

Suriye'nin kuzeyinden gelerek Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan toz fırtınası, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

YAŞLILAR VE ÇOCUKLARA UYARI

Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve çevre illeri etkisi altına alan toz fırtınasına karşı uzmanlar yaşlılar ile çocuklara uyarılarda bulundu.

Toz bulutunun olduğu saatlerde dışarı çıkılmama uyarısı yapan uzmanlar, solunum sorunu olanların da dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.

FİLM SAHNELERİ GİBİ...

Suriye'nin kuzeyindeki Tıl Hamis'te başlayan ve yüksekliği onlarca metreye çıkan toz fırtınası ilginç görüntüler yarattı.

Suriye'den gelen toz bulutu film sahnelerini aratmadı

Suriye'den gelen toz bulutu film sahnelerini aratmadı

Suriye'den gelen toz bulutu film sahnelerini aratmadı

KİLİS

Suriye'den gelen toz bulutu film sahnelerini aratmadı

BATMAN

Suriye'den gelen toz bulutu film sahnelerini aratmadı

ŞANLIURFA

Suriye'den gelen toz bulutu film sahnelerini aratmadı

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