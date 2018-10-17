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Suriye'den gelen toz bulutu Marmara'ya ilerliyor

Meteoroloji, Suriye'nin kuzeyinden gelen toz bulutu için bu kez Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşları uyardı.

AA | 17.10.2018 - 09:12..
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Suriye'den gelen toz bulutu Marmara'ya ilerliyor

Suriye'nin kuzeyinden gelerek Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan toz fırtınası, illere yayılmaya devam ediyor.

Hatay, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Batman ve Diyarbakır'dan sonra dün Gaziantep ve Sivas'ta da etkisini göstermişti.

Suriye'den gelen toz bulutu Marmara'ya ilerliyor

GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METRE

Bu şehirlerde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Suriye'den gelen toz bulutu Marmara'ya ilerliyor

VATANDAŞLARA DİKKATLİ OLUN UYARISI

Meteoroloji bu kez Marmara için bir uyarı yaptı. Toz bulutunun yayıldığına dikkat çekerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Suriye'den gelen toz bulutu Marmara'ya ilerliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde etkili olan toz taşınımının, bu gece ve yarın (17.10.2018 Çarşamba) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun; İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile zamanla Marmara'nın doğusunda düşük yoğunlukta olacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımı hadisesinin sebep olacağı görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Suriye'den gelen toz bulutu Marmara'ya ilerliyor


Suriye'den gelen toz bulutu etkisini artırıyor VİDEO

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