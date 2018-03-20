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Suriye'den Hatay'a füze atıldı

Suriye'de Esad rejiminin kontrolü altında olan bir bölgeden, Hatay'daki Hammut Tepe Karakolu yakınına füze atıldı.

AA | 20.03.2018 - 02:42..
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Halkını katleden Beşar Esad'ın kontrol ettiği bölgeden Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sınır karakolu yakınındaki boş araziye füze atıldı. Füzenin karakol yanındaki boş araziye düşmesi sonucu can kaybı yaşanmadı.

Suriye'den Hatay'a füze atıldı

 

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Saat 23.00 sıralarında rejim bölgesinden atılan bir füze Hammut Tepe Karakolu yakınındaki boş araziye isabet etti. Füzenin düşüşü esnasında çıkan patlama başta Yayladağı ilçesi olmak üzere sınırdaki mahallerden duyuldu.

Yetkililer füzenin düşmesinin ardından bir askerin hafif yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini bildirdi.

Askeri uzmanlar, füzenin tipinin tespiti için çalışma yürüttükleri belirtti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Suriye'den Hatay'a füze atıldı

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