Suriye'den Hatay'a füze atıldı

Halkını katleden Beşar Esad'ın kontrol ettiği bölgeden Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sınır karakolu yakınındaki boş araziye füze atıldı. Füzenin karakol yanındaki boş araziye düşmesi sonucu can kaybı yaşanmadı.
ÖLÜ YA DA YARALI YOK
Saat 23.00 sıralarında rejim bölgesinden atılan bir füze Hammut Tepe Karakolu yakınındaki boş araziye isabet etti. Füzenin düşüşü esnasında çıkan patlama başta Yayladağı ilçesi olmak üzere sınırdaki mahallerden duyuldu.
Yetkililer füzenin düşmesinin ardından bir askerin hafif yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini bildirdi.
Askeri uzmanlar, füzenin tipinin tespiti için çalışma yürüttükleri belirtti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.