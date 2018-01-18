Suriye'den küstah Afrin tehdidi

Mehmetçiğin Suriye sınırında Afrin'e yönelik operasyon hazırlık yaparken, PYD'nin tehditlerine bir bir ilave de Suriye yönetiminden geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad "Türkiye'den Afrin'e yönelik herhangi bir askeri operasyon bir saldırı eylemi olarak değerlendirilecek." dedi.

"TÜRK UÇAKLARINI YOK ETMEYE HAZIRIZ"

Devlet televizyonuna demeç veren Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikdad, açıklamasında küstah bir de tehdit mesajı verdi.

"Eğer Türk savaş uçakları bir saldırıya girişirse Suriye hava savunması herhangi bir Türk uçağı hedefini yok etmeye hazır." ifadelerini kullanan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Suriye üzerinden Türkiye'ye Afrin mesajı vermeye çalıştı.