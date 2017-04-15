Suriye'den tahliye edilenlere bombalı saldırı

Saldırının tanıklarından İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Saha Koordinatörü Mehmet Şuayip Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın oldukça büyük çaplı olduğunu belirtti.

ÖLÜ SAYISI 100'Ü AŞTI

Suriye'de kuşatma bölgelerinden tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 100'ü aştı.





MUHALİFLERDEN DE ÖLENLER VAR

Saldırıda, İdlib'te muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Kefreya'dan çıkarılanları koruyan askeri muhaliflerden de ölenler olduğu öğrenildi.

Bu arada, olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yanan konvoy araçlarını söndürme çalışmalarına başladı.

AĞIR YARALILAR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Bazı ağır yaralılar, Türkiye'de tedavi görmek üzere, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısı karşısındaki Babül Hava sınır kapısına getirildi.

Rejim ve muhalifler arasında varılan anlaşma gereği, Şam'da rejim kuşatmasındaki Madaya ve Zebadani'den toplam 2 bin 350 kişi, İdlib'te muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Kefreya'dan 5 bin kişi, Halep'teki kontrol noktalarına varmıştı.

Saldırı, konvoyların Halep'te muhaliflerin ve rejimin Raşidin ve Ramuse semtlerindeki kontrol noktalarında bekleyişi sırasında gerçekleşmişti.













