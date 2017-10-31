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Suriye’den Türkiye'ye İdlib tepkisi

BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin İdlib'deki askeri varlığını "saldırganlık ve işgal" olarak yorumladı.

31.10.2017 - 23:02
  1. Haberler
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Suriye’den Türkiye'ye İdlib tepkisi

Türkiye’nin garantör ülkeler arasındaki anlaşmaya uymadığını savunan Caferi, bu konuyu Rusya ve İran’la Astana’daki görüşmelerde gündeme getirdiklerini belirterek, “Rusya ve İran, tüm garantör ülkelerin yükümlülüklerine uyması gerektiğini teyit ettiler” ifadelerini kullandı.

Suriye’den Türkiye'ye İdlib tepkisi

"ABD'DEN DE RAHATSIZIZ"

ABD askeri birliklerinin varlığını da işgal olarak gördüklerini dile getiren Caferi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın resmi notasını New York’a ulaştırdık. ABD’nin karadaki varlığı ve sözde uluslararası koalisyonun düşmanca eylemlerini de bağımsızlığımıza karşı saldırganlık olarak görüyoruz."

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